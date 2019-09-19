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19сентября
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В Приморье первокурсница избила однокурсника-инвалида, у подростка сотрясение мозга

В Приморье первокурсница избила однокурсника-инвалида, у подростка сотрясение мозга
Фото: instagram.com

В Приморье первокурсница колледжа на глазах у сверстников избила одногруппника с инвалидностью. Происшествие случилось на перемене. Студенты сняли избиение на видео и кадры распространились в соцсетях. Избитый подросток находится в больнице с сотрясением мозга, а девушка продолжает посещать занятия.

Инцидент произошел в городе Арсеньеве в Приморском индустриальном колледже. На записи видно, как девушка в спортивной олимпийке подстрекает худенького парня, кричит ему: «Ну давай, ударь!» и размахивает руками. Подросток закрывается, уворачивается от оплеух и не реагирует на оскорбления. В итоге получает удар ногой в лицо и навзничь падает в дверной проем. Смех сверстников, восторженные вопли обидчицы — и видеозапись обрывается, описывают увиденное РИА Новости.

Этот ролик выложили в Сеть на следующий день. Администратор городского сообщества «Арсеньев ТВ» Вадим рассказал, что запись прислал ему один из подписчиков поздно вечером в пятницу. По качеству он сделал вывод, что ее пересняли с экрана мобильного телефона.

Перед публикацией автор блога сходил в колледж и убедился, что на видео действительно запечатлены первокурсники этого учебного заведения. По его словам, студенты, сразу узнавшие девушку, были в курсе произошедшего: историю активно обсуждали. Также Вадим выяснил, что у избившей однокурсника репутация хулиганки. О судьбе пострадавшего учащиеся ничего не знали.

Меньше чем через сутки видео драки из паблика удалили модераторы — за неприемлемый контент.

Родителями участников инцидента отказываются от общения со СМИ. Известно, что пострадавший подросток воспитывается в приемной семье. В обсуждении соответствующего поста в соцсетях приняла участие пользователь с ником nadegda vladimirovna. Она представилась матерью избитого и сообщила, что у сына инвалидность.

«Я мама Вити (имя изменено в интересах несовершеннолетнего, – Прим. ред.). Он ребенок-инвалид. Нет слов. Сейчас он в больнице с сотрясением мозга. Нет прощения в моем сердце. Как нам жить среди таких отморозков? Он в шоке — и вся моя семья. Одна надежда — на правосудие», – написала она. Другие комментаторы предлагают ей жаловаться на руководство колледжа, не обеспечившее безопасность обучающихся.

Мать мальчика сообщила, что он очень радовался поступлению в колледж. Выяснилось, что все девять лет школы ребенок находился на домашнем обучении. «

А теперь он замкнулся, даже не отвечает ни на чьи звонки, кроме моих. Жаль ту маму, что родила эту <...> (оскорбление), ее нельзя девочкой назвать», – сокрушается женщина.

Первой в полицию обратилась вовсе не приемная мать, а заместитель директора Приморского индустриального колледжа по воспитательной работе Ирина Кузнецова. По ее словам, о драке в стенах учебного заведения педагоги узнали сразу и приняли меры, не дожидаясь реакции родителей.

«С детьми я работаю много лет, поэтому реагирую на любые изменения внутри коллектива. А к первокурсникам – особое внимание. Было заметно: что-то случилось в группе. Поэтому подробности мне были известны уже через несколько часов. Я сразу написала заявление – еще до обеда. И только к вечеру ролик распространился в Сети. Кто его опубликовал, мы не знаем», – объяснила Кузнецова.

Известно, что девушка-хулиганка состоит на учете отдела по делам несовершеннолетних – из-за мелких правонарушений. Ходила на профилактические беседы к социальному педагогу и психологу. В разговоре с замдиректора колледжа студентка заявила, что она лишь оборонялась, а вовсе не нападала.

По словам Кузнецовой, девушка, подозреваемая в избиении однокурсника, не явилась в колледж в субботу, но уже в понедельник присутствовала на занятиях.

В соцсетях такое отношение педсовета к проблеме не оценили: по мнению пользователей, хулиганку следует отстранить от уроков на время разбирательства. Избитый мальчик в колледж больше не ходит. «Обидчица должна понести наказание. Она о милосердии не знает, почему же ее должны прощать? У каждого поступка есть последствия, пускай она их прочувствует и сделает выводы», – пишут в комментариях.

«А почему ее должны отстранять? – недоумевает Кузнецова. – У всех есть право на образование, никаких оснований для отказа в обучении у нас нет. Полиция разберется, кто прав».

В пресс-службе Арсеньевского отдела МВД России рассказали, что инспекторы уже опросили очевидцев, персонал колледжа и установили предварительные причины конфликта между подростками. Дальше ситуацией займутся в комиссии по делам несовершеннолетних. Подростка направили на медицинское освидетельствование, чтобы установить тяжесть вреда, причиненного здоровью. Полицейским также предстоит выяснить, кто снял и распространил этот ролик.

Свою проверку проводит и прокуратура Приморского края. Ведомство проверяет соблюдение законодательства об образовании, а также надлежащую организацию профилактической работы с учащимися учреждения.

Кроме этого, будет дана оценка и деятельности органов системы профилактики правонарушений несовершеннолетних.

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#Дальний Восток #дети #происшествия #студенты

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Комментарии
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  • Дмитрий Русский

    Дмитрий Русский
    1 час назад

    Стерилизовать эту девочку (чтобы потом не наплодила выблядков) и на годик-два в трудовой лагерь!

  • Oldlord

    Oldlord
    1 час назад

    Дмитрий Русский

    Стерилизовать эту девочку (чтобы потом не наплодила выблядков) и на годик-два в трудовой лагерь!



    Похоже, там стерилизовать надо всех присутствующих.





    ~~Смех сверстников, восторженные вопли обидчицы — и видеозапись обрывается



  • American Patriot

    American Patriot
    44 минуты назад

    Дмитрий РусскийСтерилизовать эту девочку (чтобы потом не наплодила выблядков) и на годик-два в трудовой лагерь!


    Электорат сами знаете кого.

  • Дмитрий Штейн

    Дмитрий Штейн
    12 секунд назад

    American Patriot

    Дмитрий Русский

    Стерилизовать эту девочку (чтобы потом не наплодила выблядков) и на годик-два в трудовой лагерь!



    Электорат сами знаете кого.


    А я вот не в курсе, кого она электорат. Не подскажете? И заодно - не поделитесь источником вашей осведомлённости?

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