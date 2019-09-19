В Благовещенске продолжают ремонтировать сети в 4 районах
Специалисты Амурских коммунальных систем продолжают ремонтировать коммунальные сети. Работы продолжаются в 4 районах Благовещенска. Когда именно горячая вода вернется в дома – не сообщается.
Неисправности на сетях образовались в результате гидравлических испытаний ТЭЦ.
Бригады работают на следующих объектах:
- - ул. Островского, 12;
- - ул. Горького, 9;
- - ул. Трудовой (между улицами Амурская и Горького);
- - ул. Пушкина (квартал №74).
Вечером, 18 сентября, горячая вода вернулась в дома, расположенные по улицам Тополиная и Вокзальная. Завершились также работы и по откачке воды из тепловой камеры. Теперь горожане, проживающие в доме №135 по улице Свободная, с горячей водой.
Как сообщало Амур.инфо, ранее мэр Благовещенска Валентина Калита взяла под личный контроль ситуацию с отсутствием горячей воды в городе. Благовещенцев, в чьи дома не вернулась вода, просят звонить в управляющие компании.
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