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19сентября
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сегодня, 09:45 3

В Благовещенске продолжают ремонтировать сети в 4 районах

В Благовещенске продолжают ремонтировать сети в 4 районах
Фото: пресс-служба АКС

Специалисты Амурских коммунальных систем продолжают ремонтировать коммунальные сети. Работы продолжаются в 4 районах Благовещенска. Когда именно горячая вода вернется в дома – не сообщается.

Неисправности на сетях образовались в результате гидравлических испытаний ТЭЦ.

Бригады работают на следующих объектах:

  • - ул. Островского, 12;
  • - ул. Горького, 9;
  • - ул. Трудовой (между улицами Амурская и Горького);
  • - ул. Пушкина (квартал №74).

Вечером, 18 сентября, горячая вода вернулась в дома, расположенные по улицам Тополиная и Вокзальная. Завершились также работы и по откачке воды из тепловой камеры. Теперь горожане, проживающие в доме №135 по улице Свободная, с горячей водой.

Как сообщало Амур.инфо, ранее мэр Благовещенска Валентина Калита взяла под личный контроль ситуацию с отсутствием горячей воды в городе. Благовещенцев, в чьи дома не вернулась вода, просят звонить в управляющие компании.

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#ЖКХ

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Валентина Калита взяла под личный контроль ситуацию с отсутствием горячей воды в Благовещенске

Комментарии
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  • raznos

    raznos
    1 час назад

    На Трудовой только сегодня с утра появилась техника и люди.

  • Мартовская Зима

    Мартовская Зима
    1 час назад

    На Пушкина вчера поставили ограждения. В девятом часу утра еще никого не было. Как так получается, что порыв сети никто не считает экстренной ситуацией?

  • Терраформер

    Терраформер
    1 час назад

    raznos

    На Трудовой только сегодня с утра появилась техника и люди.



    Гидромолот притащили?

    Айда новый асфальт колупать

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