Бывшая солистка группы «Тутси» Ирина Ортман поздравила фестиваль «Детство на Амуре» (видео)

Фото: Скриншот видео

Известная российская эстрадная певица, экс-участница популярной в начале 2000-х группы «Тутси» Ирина Ортман поздравила международный фестиваль «Детство на Амуре» с днем рождения. Свой праздник фестиваль отметил 18 сентября. О масштабном проекте, который связал творчеством российских и китайских детей, все больше узнают в Москве благодаря президенту фестиваля, композитору Григорию Гладкову.

Певица Ирина Ортман записала видео, в котором поздравила амурчан.

«Дорогие друзья, я певица Ирина Ортман, поздравляю фестиваль «Детство на Амуре» с днем рождения! Желаю вам побольше хороших песен, талантливых участников и, конечно же, благодарных зрителей! Расцветайте, процветайте, и чтобы я вас поздравляла с каждым годом все больше и больше, все чаще и чаще! С днем рождения!»

18 сентября 2012 года, после своего творческого вечера в рамках фестиваля «Амурская осень» композитор Григорий Гладков пообщался с начальником управления культуры Благовещенска Викторией Хопатько.

«Я уже год проработала в должности начальника управления культуры Благовещенска и для себя отметила, что в вокальном творчестве есть проблемы с детским репертуаром. Ребята могли петь произведения о неразделенной любви, о чувствах, которые еще не могли знать в силу своего возраста. К Григорию Васильевичу обратилась за поддержкой, чтобы совместно поработать над детским репертуаром. Нужно было напомнить педагогам, что у нас есть хорошие песни о родине, дружбе, мире. Изюминкой нашего фестиваля стало участие китайских коллективов. Григорий Гладков сам придумал название нашему фестивалю!», – вспоминает встречу Виктория Андреевна.

Известный композитор, автор песни «Пластилиновая ворона» предложил, раз вы живете на одной реке, значит российских и китайских ребят объединяет одно детство – «Детство на Амуре». Также была идея расширить творческие границы для амурских детей, которые не всегда имеют возможность выехать за пределы области на другие конкурсы, увидеть в жюри известных артистов.

В ноябре того же 2012 года под председательством Григория Гладкова прошел первый вокальный фестиваль. Со временем добавились другие конкурсы: художественный «Коробка с карандашами», поэтический «Под сению кулис», декоративно-прикладной «Пластилиновая ворона» и конкурс видеотворчества «КинАмурчик».

Фестиваль «Детство на Амуре» примечателен еще тем, что наряду с творческими состязаниями для детей проводят мастер-классы и интересные встречи с именитыми членами жюри.

В 2018 и 2019 годах «Детство на Амуре» поддержал Фонд президентских грантов России, выделив почти 3 миллиона рублей, из них более 2 миллионов пойдет на поощрение призеров фестиваля. Обладатели Гран-при имеют возможность поехать на престижный фестиваль заграницу, сообщает управление культуры Благовещенска.