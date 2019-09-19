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Спасателям пришлось вызволять двух благовещенок, которых закрыл на балконе ребенок

Спасателям пришлось вызволять двух благовещенок, которых закрыл на балконе ребенок
Фото: Амурское МЧС

17 сентября на центральный пункт пожарной связи города Благовещенска поступило сообщение о происшествии в квартире на пятом этаже жилого дома по улице Трудовой. Мальчик 2,5 лет закрыл на балконе маму с бабушкой. Входная дверь в квартиру была закрыта изнутри на щеколду.

Отец малыша, придя на обед, не смог попасть в квартиру. Он вызвал спасателей. К месту происшествия была направлена автолестница «АЛ-50» пожарно-спасательной части № 1 Благовещенска и дежурная смена спасателей Амурского филиала Дальневосточного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России. Спасатели по автолестнице поднялись на балкон и с помощью специальных инструментов вскрыли балконную дверь.

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#происшествия

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Комментарии
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  • Цунай

    Цунай
    1 час назад

    Курить вредно.

  • ЛайКа

    ЛайКа
    16 минут назад

  • AmurLand

    AmurLand
    10 минут назад

    храните на балконе молоток. =)

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