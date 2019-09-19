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19сентября
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сегодня, 08:18 8

В Москве полицейский открыл огонь по коллегам

В Москве полицейский открыл огонь по коллегам
Фото: Сергей Карпухин/ТАСС

Полицейский, подозреваемый в получении взятки, открыл огонь по сотрудникам МВД около метро «Рязанский проспект» в Москве во время операции по его задержанию. Один сотрудник полиции убит, второй получил ранение. Об этом сообщает ТАСС.

«При проведении oперативно-разыскных мероприятий сoтрудниками Отдела собственной безопасности УВД на Мoсковском метрополитене ГУ МВД России по Мoскве в ходе задержания сотрудника патрульной постовой службы полиции пoследним были произведены выстрелы из огнестрельного oружия, в результате которых один сотрудник был тяжелo ранен и погиб на месте, второй госпитализирован в медицинское учреждение в тяжелом состоянии», – сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Москве.

Стрелявший задержан. Против него СК возбудил уголовное дело по статье 317 УК РФ – «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов». Главное управление собственной безопасности МВД проводит проверку.

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#происшествия

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Комментарии
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  • Мы Все

    Мы Все
    3 часа назад

    Москва дуркует. Они еще учат жить всю Россию.

  • Дан

    Дан
    3 часа назад

    Мы Все

    Москва дуркует. Они еще учат жить всю Россию.



    Ну, Вы за всех-то не отвечайте. Вы - не все. А если конкретно про этой заметке - преступник отстреливался от полицаев при его задержании.

  • Kadet_84

    Kadet_84
    3 часа назад

    Идиот! В таком случае (один сотрудник труп, не известно второй выкарабкается или нет) нужно было и себя заодно...

  • American Patriot

    American Patriot
    2 часа назад

    Они уже друг друга выпиливают. Какие молодцы. Никогда такого не было и вот опять.

  • remez

    remez
    2 часа назад

    Наверное обычная зона и петушиный отряд его устраивает.

  • Oldlord

    Oldlord
    2 часа назад

    remez

    Наверное обычная зона и петушиный отряд его устраивает.



    Ну да...



    Своих ему не простят.



    И да, оказывается кто-то ещё борется со взяточниками в правоохранительных органах.



  • В мире животных

    В мире животных
    1 час назад

    Это была переаттестация. Ну хоть плечо никому не вывихнули

  • American Patriot

    American Patriot
    1 час назад

    В мире животныхЭто была переаттестация. Ну хоть плечо никому не вывихнули


    И стаканчики. Они очень боятся бумажных стаканчиков))

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