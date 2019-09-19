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19сентября
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Гороскоп 19 сентября: Рыбы переосмыслят свои поступки, а Близнецы в поисках компромисса

Гороскоп 19 сентября: Рыбы переосмыслят свои поступки, а Близнецы в поисках компромисса

Восход Солнца: 06:10
Заход Солнца: 18:36
Солнце в Деве.

Овен. Заканчивается период метаний и сомнений. Ваши действия могут приобрести конкретность и целенаправленность. Восстановится баланс между чувствами и поступками. Общение с прекрасным поможет избавиться от накопившихся отрицательных эмоций. Звезды готовы помочь Вам в попытке достичь наиболее честолюбивых замыслов и целей.

Телец. Если вы запланировали поездку, путешествие, то не стоит долго откладывать их осуществление. Остерегайтесь случайных знакомств. Человек, который окажется с вами рядом, может вызвать у Тельцов подозрение в непорядочности. Постарайтесь узнать его как можно лучше.

Близнецы. Прекрасный день для общения с друзьями, приема гостей. Женщины-Близнецы смогут проявить свои кулинарные таланты. Мужчинам этого Знака нужно постараться провести больше времени на свежем воздухе. В любом деле следует искать конструктивные решения, компромисс.

Рак. Вероятны неожиданные денежные поступления как результат усилий нескольких месяцев. Люди, с которыми Вы познакомитесь в четверг, наверняка сыграют в вашей жизни большую роль, но неизвестно, положительную или отрицательную. Возможно, у Раков появятся новые идеи, которые повлияют на ваше мироощущение.

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Лев. Подходящий день для активного поиска новой сферы приложения сил, интеллекта и капитала. Благоприятны решительные действия по укреплению материального положения. За что бы Вы ни взялись, в будущем вас ожидает успех. Однако не переоценивайте свои силы и возможности. Не отвергайте помощь друзей и близких.

Дева. Этот день будет наиболее благоприятным для новых знакомств и восстановления прерванных дружеских отношений. В сфере профессиональной деятельности вероятны некоторые упущения, просчеты или ошибки. Вероятно, судьба готовит Вам неприятные сюрпризы – конфликты с руководством или с коллегами.

Весы. День весьма благоприятен для активного отдыха, размышлений, общения с близкими людьми. Неожиданное известие, которое Вы можете получить во второй половине дня, позволит подвести итог прежним замыслам. Вероятное увлечение не окажется длительным. Звезды предостерегают от излишней увлеченности и радужных надежд.

Скорпион. Благоприятный день у Скорпионов. Сегодня Вам предстоит показать все свои способности и, приспосабливаясь к новым обстоятельствам, проявлять то исполнительность, то творческий подход к делу. В отношениях с близкими людьми возможно полное взаимопонимание.

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Стрелец. Возможно, Вы почувствуете сегодня легкое недомогание с самого утра, но к обеду все нормализуется. У вас может быть некоторая меланхолия, причем почти без повода, поскольку неблагоприятные влияния закончатся и будут существовать только в вашем воображении. Вечером Стрельцам не мешало бы прогуляться перед сном, чтобы собраться с мыслями, которых накопилось предостаточно.

Козерог. День символизирует гармонию и духовное совершенствование. Благоприятный день для общения, поиска новых источников энергии, стремления к идеалу. Вероятно, что беды обойдут Козерогов стороной, Вы окажетесь под куполом защиты Высших сил. Тайный недруг попробует подставить вам подножку, но в результате сам предстанет в невыгодном свете.

Водолей. День преобразования и трансформации космической энергии, день откровения, неожиданного поворота. Избегайте поездок, общения с незнакомыми людьми. Легкомысленное отношение к своему здоровью или напряженная работа может стать причиной нервного срыва или заболевания. В сфере профессиональной деятельности возможны крупные финансовые потери. Встреча со старым знакомым может привести к неожиданному повороту в судьбе.

Рыбы. Сегодня особенно опасно перенапряжение из-за резкого снижения жизненного тонуса. Не стоит начинать новые дела, подписывать документы, быстро ездить. Вы постепенно утратите чувство уверенности в себе, придет ощущение своей ненужности. Вам нужно справиться с эмоциями и переосмыслить свои поступки.

Астролог: Вальдемар Небоходцев

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