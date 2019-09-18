В Тынде директора муниципального предприятия вновь отстранили от должности по решению суда

18 сентября судебная коллегия по гражданским делам Амурского областного суда отменила решение Тындинского районного суда о восстановлении Евгения Плотникова в должности директора МУП «Горэлектротеплосеть». Областной суд признал решение Тындинского суда, вынесенное 3 месяца назад, незаконным.

Сейчас МУП "Горэлетротеплосеть" возглавляет Сергей Ишутин. Об этом сообщает пресс-служба администрации Тынды. Как сообщало Амур.инфо, череда увольнений в северной столице региона последовала после избрания нового мэра Марины Михайловой. В феврале 2019 года мэр города даже опровергала слухи о массовых кадровых чистках в городе. Тогда своих должностей лишились директор тындинской гимназии № 2 Людмила Фирсова, директор городской типографии Илья Игнатов и директор МУП «Горэлектротеплосеть» Евгений Плотников. Последний позже обжаловал свое увольнение и решением Тындинского районного суда от июня 2019 года был восстановлен в должности, но судебная коллегия по гражданским делам Амурского областного суда признала это решение незаконным.

Кстати, увольнение бывшего директора МУП «БТИ» Николая Чиркина и бывшего директора гимназии № 2 Людмилы Фирсовой апелляционная инстанция также сочла законным, сообщает пресс-служба администрации Тынды.