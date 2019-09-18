В Благовещенске перекроют часть дорог из-за ремонтов

Отдел ГИБДД по Благовещенску и Благовещенскому району сообщает об ограничении движения автомобилей. На некоторых участках дорог будут проводиться ремонтные работы, из-за чего часть дорог будет перекрыта. Речь идет об участке улицы улице Комсомольской между улицами Красноармейской и Горького, пересечения Ленина и Нагорной, а также перекрестка Горького - Партизанская.

С 18 сентября по 10 октября 2019 года по улице Комсомольской между улицами Красноармейской и Горького будут проводиться мероприятия по устройству инженерных сетей, в связи с этим будет ограничено движение транспорта на данном участке с полным перекрытием проезжей части.

Также с 18 сентября по 15 октября 2019 года в связи с проведением мероприятий по ремонту улично-дорожной сети будет ограничено движение на участке улицы Ленина от Нагорной до остановки общественного транспорта «Конечная Верхблаговещенское» с перекрытием 1/2 проезжей части.

С 17 по 24 сентября 2019 года в связи с аварийно-восстановительными работами ограничено движение на перекрестке улиц Горького - Партизанская.

Будет изменена схема движения автобусных маршрутов № 36, 36(О). Маршрутные автобусы указанных номеров будут двигаться по улице Горького в прямом направлении до улицы Калинина, осуществлять левый поворот в сторону улицы Красноармейской, далее по действующей схеме движения.

В связи с ограничениями Госавтоинспекция рекомендует всем участникам дорожного движения заранее планировать и выбирать маршрут.