Олимпийская делегация посетила Белогорск

18 сентября Белогорск посетила олимпийская делегация межрегиональной экспедиции чемпионов «Кубок «Великая Россия. Спортивная Держава». Организована она Российским союзом спортсменов. Маршрут делегации проходит по 15 населенным пунктам Амурской области и Хабаровского края. В Белогорске олимпийские чемпионы пробудут до 19 сентября.

«Когда мы приехали в 2017 году в Белогорск, внешне здание физкультурно-оздоровительного центра выглядело красиво, но когда мы зашли внутрь, то увидели лишь каркас, не было даже очертаний, ― поделилась впечатлениями руководитель Всероссийской благотворительной программы "Олимпийские легенды ― детям и молодежи России" Наталья Боярская. ― Но вот, спустя два года, мы видим, что это одно из достойных спортивных сооружений Амурской области. Гордимся тем, что мы были сопричастны к акции, которую запустили в 2017 году "ФОКу в Белогорске быть!". Для нас это большая гордость, что его открытие состоялось через год после нашего визита в Белогорск».

Программа "Олимпийские легенды ― детям и молодежи" ― это проект, объединивший известных спортсменов для воспитания подрастающего поколения и масштабного продвижения активного образа жизни. Направлена она на развитие массового спорта для детей и юношества, продвижение олимпийских идеалов и ценностей, пропаганда здорового образа жизни, спорта и занятий физической культурой среди населения.

«Мы знаем, что молодому поколению очень нужен опыт олимпийцев. Молодежи, которая вступает во взрослую жизнь, нужна дисциплина, преодоление, мужество, трудолюбие – весь тот опыт, которым обладают наши спортсмены», ― добавила Наталья Боярская.

Олимпийские чемпионы поздравили руководителей всех спортивных организаций Белогорска, в том числе и коллектив спортивной школы № 2 с 25-летним юбилеем. Вручили грамоты за большой личный вклад в развитие детского спорта. Также руководитель Всероссийской благотворительной программы «Олимпийские легенды ― детям и молодежи России» вручила на память ФОКу от олимпийской делегации баннер с фотографиями известных олимпийских чемпионов.

В составе делегации, посетившей Белогорск, призер олимпийских игр по академической гребле, вице-президент Российского союза спортсменов Анна Алешина, олимпийская чемпионка по волейболу Ирина Макогонова, олимпийская чемпионка по биатлону Галина Куклева, трехкратный призер олимпийских игр по академической гребле Антонина Зеликович, олимпийская чемпионка по баскетболу Ирина Сумникова и олимпийский чемпион по велоспорту Александр Краснов, сообщает пресс-служба администрации Белогорска.