Президент фестиваля Сергей Новожилов представил свой фильм. «Дневники “Амурской осени”»

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«Амурская осень» - поющая. Таким выдался четвертый фестивальный день в Благовещенске. На всех площадках звучала музыка, причем самая разная. И, конечно, был самый красивый спектакль семнадцатой «осени» - семейный мюзикл Глеба Матвейчука «Лабиринты сна».

Это оригинальная фантазия по мотивам сказки Льюиса Кэрролла "Алиса в стране чудес". Согласно сюжету, Алиса — молодая девушка, которая видит сон, но он отнюдь не безмятежен и безоблачен, а непредсказуем. В затейливых лабиринтах сна Алисы кроется множество приключений, тайн и загадок, в процессе постижения которых и дети, и взрослые вместе с героями нашли новых друзей и сделали много полезных жизненных открытий.

Каждый персонаж внес свой уникальный колорит. Был безумный, но счастливый Шляпник, очаровательный кокетливый Кролик, меланхоличный Розовый Фламинго, эгоцентричные Тройка и Туз, строптивая и своенравная Королева. А Чеширский кот напоминает: каждый из нас является Страной Чудес, главное, не забывать, что такое уметь удивляться.

Форс-мажор сократил число конкурсных спектаклей до 12-ти. Накануне отменили спектакль «Клёв». Прибалтийского актёра Арниса Лицитиса не пропустили через границу. Его коллега по цеху Мартиньш Вилсонс не исключает политических причин.

«Он ехал через Белоруссию и там его отправили домой в Ригу. Ему сказали: «При всем уважении к вам, у нас приказ». Но Арнис ничего такого не сделал!», - рассказал латвийский актер театра и кино Мартиньш Вилсонс.

Многие зрители, узнав о замене, сдали билеты. Но многие остались. За верность зрители были вознаграждены особым теплом, которое подарили зрителям актеры. Мартиньш Вилсонс напомнил о добром атмосферном спектакле «Ежик», который прибалты привозили на «Амурскую осень» в 2013 году, и исполнил ту самую песню про ромашку.

В творческом вечере приняли участие также актер Андрей Андреев и латвийский квартет «Баритоны». 19 сентября в филармонии пройдет вечер памяти писателя Олега Маслова, в котором примут участие талантливые прибалты. Начало – завтра в 19 часов.

Вокальная группа «Чистый голос» продолжила музыкальный фестивальный день. Певцы собрали полный зал, и это неудивительно: много лет они с завидной регулярностью бывают на «Амурской осени», неся эталонное вокальное исполнение. Вокалисты из Белоруссии вписывают дальнее путешествие в свой график, в котором почти 100 концертов в год. И ни одно выступление не обходится без любимой песни президента фестиваля Сергея Новожилова «Выйду ночью в поле с конем».

Коллективу – почти 30 лет. В его составе – Андрей Пыжик, Аким Тышко, Валерий Пригун, Юрий Гузич – вокалисты с академическим образованием. 19 сентября «Чистый голос» уезжает на гастроли в Китай.

Фильм Сергея Новожилова показали на фестивале кино и театра «Амурская осень». Это российско-китайская картина «Песня Лингшуи». По словам самого продюсера картины, к совместному проекту обе страны шли около трех лет.

Действие фильма разворачивается в конце 80-х годов в провинциальном китайском курортном городке Лингшуи, остров Хайнань, куда на каникулы прилетают из СССР студенты Анна и Андрей. Их случайное знакомство с молодым крестьянином из рыбацкой деревни меняет их жизнь. Любовь русской девушки и китайского парня показали актеры Ксения Алистратова и Сун Юй. Они сейчас находятся на фестивале. Для фильма Ксения специально учила китайский язык.

Также в кинокартине снялись популярные российские актрисы театра и кино Наталья Хорохорина и Ирина Шевчук.

«Песня Лингшуи» уже вышла в широкий прокат в Китае. И, по словам представителей Поднебесной, имеет огромный успех у зрителя.

На 17-м фестивале кино и театра «Амурская осень» - множество творческих людей. В том числе съемочная группа знаменитой киностудии имени Горького. Она работает над документальным фильмом про взаимоотношения народов на двух берегах Амура. Во время фестиваля они побывали в домашнем музее самоваров благовещенского коллекционера Игоря Павлова. Там китайских детей пригласили на традиционное русское чаепитие – с песнями и частушками, мастер-класс по русским танцам дал заслуженный коллектив народного творчества России хореографический ансамбль «Мы».

Фильм о России и Китае на Амуре планируют закончить летом 2020 года. Его готовят, как фестивальное кино. Возможно, покажут и на «Амурской осени».