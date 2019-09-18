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18сентября
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Профессиональную элиту для экономики Амурской области готовят в лагере «Колосок»

Профессиональную элиту для экономики Амурской области готовят в лагере «Колосок»

Более 180 амурских школьников и студентов-первокурсников отточат свои лидерские качества в региональной школе «Кадры будущего для регионов». 18 сентября она открылась в детском лагере «Колосок» и продлится до 20 сентября. Благодаря участию в школе юные амурчане смогут эффективно выстроить свою профессиональную траекторию, что позволит им впоследствии добиться успехов в труде и стать профессиональной элитой Амурской области.

В течение трех дней школьников обучат основам проектной деятельности, ребята разработают проекты в сфере аграрной, социальной направленностей, информационных технологий, международного сотрудничества и других. Экспертную группу составят шесть федеральных тренеров.

«Что будет происходить в эти три дня, я пока не совсем хорошо понимаю, но ожидаю получить новые знания, завести новые знакомства и приобрести контакты, которые пригодятся мне в будущем для реализации моих идей. Планирую реализовать здесь проект социальной направленности с привязкой к моей малой Родине – поселку Прогресс, – поделился ученик 10 класса школы №4 поселка городского типа Прогресс Александр Махижа. – В будущем хочу связать свою профессиональную жизнь с гуманитарной сферой. А какую именно стезю выбрать – думаю, ответ на этот вопрос я получу после обучения в региональной школе».

С закрытием смены работа школьников над проектами не закончится. Команды продолжат дистанционно совершенствовать инициативы до марта 2020 года.

«Я бы хотела разработать проект, который будет связан с просвещением, в частности, с популяризацией среди молодежи чтения литературы, – рассказала ученица 11 класса гимназии №1 города Белогорска Софья Шачкина. – Ожидания от школы у меня большие. Я хочу здесь найти единомышленников, найти себя, найти свою профессию».

По итогам реализации проекта «Кадры будущего для регионов» будет выбрана лучшая команда, которая представит проект на Всероссийском форуме «Наставник» в Москве, а абсолютные лидеры примут участие в образовательной смене на базе международного детского центра «Артек».

Проект реализуется Агентством стратегических инициатив и министерством образования и науки Амурской области. В 2019 году всего в проекте принимают участие 23 субъекта Российской Федерации. Основная задача – формирование и развитие лидерских команд из активных, амбициозных и неравнодушных школьников, способных и готовых включиться в проектирование и реализацию важных для своего региона социально-экономических проектов.

«Попав в эту школу, участники имеют возможность прямого выхода на министерства, которые затрагивает инициатива, и посредством совместной работы довести проекты до конца, – подчеркнул один из представителей федеральных экспертов, руководитель всероссийского проекта «Поколение уверенного будущего» Юрий Юрманов. – Но нужно понимать, что здесь главное не создать множество проектов, а показать детям возможности работы именно в его регионе».

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#образование

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Комментарии
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  • Цифровой криминалист

    Цифровой криминалист
    1 час назад

    Кадры будущего. В дешевом ангаре из профнастила. Символично.

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    1 час назад

    Чиновники, на сессиях заксобрания, губернатор, на встречах с депутатами все как один говорят об ЭФФЕКТИВНОСТИ частника. Я вот не пойму, какого рожна тогда ЭТО правительство пытается научить эффективности, устраивает всякого рода семинары, если сами они НЕ В СОСТОЯНИИ управлять эффективно? Я ведь и на сессиях заксобрания об этом спрашивал. Меня одно вот эта ерунда с эффективными кадрами веселит? Кто учит? торгаши ресурсами, которые не в состоянии развить бизнес без постоянных бюджетных ассигнований, или вот те управленцы которые не могут дать ума экономике и НЕ ПОНИМАЮТ категорически того, КАК она работает В ПРИНЦИПЕ, и постоянно ищут того КОМУ продать страну месте с индейцами?

  • oenesterov

    oenesterov
    1 час назад

    Кстати, а где готовят илиту ЛДПР?

  • Ректалаш

    Ректалаш
    1 час назад

    ЕР делает видимость социальных лифтов

  • aeroplan

    aeroplan
    1 час назад

    Заголовок-огонь! Так держать! )))

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