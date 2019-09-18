Профессиональную элиту для экономики Амурской области готовят в лагере «Колосок»

Более 180 амурских школьников и студентов-первокурсников отточат свои лидерские качества в региональной школе «Кадры будущего для регионов». 18 сентября она открылась в детском лагере «Колосок» и продлится до 20 сентября. Благодаря участию в школе юные амурчане смогут эффективно выстроить свою профессиональную траекторию, что позволит им впоследствии добиться успехов в труде и стать профессиональной элитой Амурской области.

В течение трех дней школьников обучат основам проектной деятельности, ребята разработают проекты в сфере аграрной, социальной направленностей, информационных технологий, международного сотрудничества и других. Экспертную группу составят шесть федеральных тренеров.

«Что будет происходить в эти три дня, я пока не совсем хорошо понимаю, но ожидаю получить новые знания, завести новые знакомства и приобрести контакты, которые пригодятся мне в будущем для реализации моих идей. Планирую реализовать здесь проект социальной направленности с привязкой к моей малой Родине – поселку Прогресс, – поделился ученик 10 класса школы №4 поселка городского типа Прогресс Александр Махижа. – В будущем хочу связать свою профессиональную жизнь с гуманитарной сферой. А какую именно стезю выбрать – думаю, ответ на этот вопрос я получу после обучения в региональной школе».

С закрытием смены работа школьников над проектами не закончится. Команды продолжат дистанционно совершенствовать инициативы до марта 2020 года.

«Я бы хотела разработать проект, который будет связан с просвещением, в частности, с популяризацией среди молодежи чтения литературы, – рассказала ученица 11 класса гимназии №1 города Белогорска Софья Шачкина. – Ожидания от школы у меня большие. Я хочу здесь найти единомышленников, найти себя, найти свою профессию».

По итогам реализации проекта «Кадры будущего для регионов» будет выбрана лучшая команда, которая представит проект на Всероссийском форуме «Наставник» в Москве, а абсолютные лидеры примут участие в образовательной смене на базе международного детского центра «Артек».

Проект реализуется Агентством стратегических инициатив и министерством образования и науки Амурской области. В 2019 году всего в проекте принимают участие 23 субъекта Российской Федерации. Основная задача – формирование и развитие лидерских команд из активных, амбициозных и неравнодушных школьников, способных и готовых включиться в проектирование и реализацию важных для своего региона социально-экономических проектов.

«Попав в эту школу, участники имеют возможность прямого выхода на министерства, которые затрагивает инициатива, и посредством совместной работы довести проекты до конца, – подчеркнул один из представителей федеральных экспертов, руководитель всероссийского проекта «Поколение уверенного будущего» Юрий Юрманов. – Но нужно понимать, что здесь главное не создать множество проектов, а показать детям возможности работы именно в его регионе».