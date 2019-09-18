На проект нового путепровода в Свободном выделяют 20 миллионов рублей

Власти Свободного в ближайшие дни намерены объявить аукцион на проектирование строительства путепровода над «Транссибом». Об этом мэр города Владимир Константинов сообщил в рамках рабочего визита в город президентского внимания губернатора Амурской области Василия Орлова.

«На внеочередном заседании городского совета был рассмотрен этот вопрос, решили выделить 20 миллионов для создания проекта нового путепровода. Сейчас отрабатываем вопросы конкурсной документации и в ближайшие несколько дней мы объявим аукцион на проектирование путепровода соединяющего залинейную часть города с центром по улице Михайло-Чесноковская», – сообщил журналистам Владимир Константинов.

Развитие дорожно-уличной сети города стало одним из основных вопросов в рамках командировки главы области в Свободный. Губернатор в том числе осмотрел недавно реконструированную объездную дорогу, которая сейчас соединяет две части города, разделенные «Транссибом», ее сдали на прошлой неделе. Работы велись в течение лета и осложнялись погодными условиями, однако подрядчик справился с высоким переувлажнением основания, сделав качественную отсыпку полотна. Сейчас вся объездная дорога заасфальтирована.

При этом в Свободном дорожные работы продолжаются на других участках.

«11 объектов строится с общим финансированием 211 миллионов рублей, – отметил Василий Орлов. – Считаю, что город Свободный в ближайшее время способен полностью модернизировать дорожно-уличную сеть, в первую очередь в связи с тем, что значительными темпами растут доходы местного бюджета. Рост по собственным доходам за последние два года практически удвоился. Это позволяет планировать затраты, в том числе на развитие дорожной инфраструктуры, строительство арендного жилья, благоустройство и другие социально важные направления».

Также в рамках рабочего визита губернатор осмотрел площадку, на которой стартует строительство школы на 528 мест.

«Школа строится сильным подрядчиком, он уже сдал в этом году в Благовещенске пристройку к 22 школе, оснащенную всем современным оборудованием, такая же школа появится в конце следующего года в Свободном», – отметил губернатор.

Подрядчик уже очистил площадку и завтра намерен приступить к забивке свай. К декабрю строители намерены завершить работы по фундаменту и подготовить все для начала кладки кирпичей.

Параллельно с забивкой свай специалисты разбирают здание бывшего Дома культуры. На его месте в будущем будет большой пришкольный стадион.

Проект школы взят из российского реестра школ. Он применяется здесь в полном объеме со стадионом, детскими и спортивными площадками, – пояснил исполнительный директор «Строительной компании №1» Константин Ельцов. – Школа будет замкнутого цикла, в которой можно проводить все уроки, включая уроки физкультуры, эстетики и так далее».

Школу сдадут в 100 % комплектации, она практически копия пристройки в 22 школе в Благовещенске, но здесь внесены изменения согласно новым регламентам строительства, в частности ориентация на маломобильные группы.

Также Василий Орлов посетил строительную площадку ФОКа. Он строится с июня. Подрядчик уже приступили к обшивке основного здания и в декабре планирует обустроить систему отопления, включить ее и приступать к внутренней отделке.

Проинспектировал губернатор и здание инфекционного отделения городской больницы, здесь провели капитальный ремонт. Работы на объекте завершены, уже на следующей неделе отделение начнет принимать пациентов. Здание рассчитано на 26 коек: 19 – детских и 7 взрослых.

В завершении объезда Василий Орлов провел рабочее совещание по реализации комплексного плана развития Свободного, в ходе которого обратил особое внимание на необходимость усиления контроля за работой подрядных организаций на объектах.

«При формировании конкурсной документации необходимо прописывать обязанность подрядчика составлять и согласовывать с заказчиком календарно-сетевой график строительства объектов с применением штрафных санкций за его несоблюдение», – поручил губернатор.