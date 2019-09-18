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Пострадавший в ДТП в поселке аэропорта Благовещенска скончался

Пострадавший в ДТП в поселке аэропорта Благовещенска скончался

Мужчина, оказавшийся под колесами автомобиля в поселке благовещенского аэропорта, умер. Авария произошла 18 апреля около 13 часов. Это случилось неподалеку от нерегулируемого пешеходного пешехода.

Пострадавшего на скорой увезли в больницу. А после стало известно, что он скончался.

«Предварительно установлено, что водитель, управляя автомобилем, совершил наезд на мужчину, пересекавшего проезжую часть по пешеходному переходу. От полученных травм пешеход скончался. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. По итогам производства осмотра места происшествия и доследсвенной проверки будет принято процессуальное решение», - сообщили в амурском управлении МВД.

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#ДТП #происшествия #транспорт

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Комментарии
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  • NoLora

    NoLora
    10 минут назад

    Апреля?

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