Пострадавший в ДТП в поселке аэропорта Благовещенска скончался

Пострадавшего на скорой увезли в больницу. А после стало известно, что он скончался.

«Предварительно установлено, что водитель, управляя автомобилем, совершил наезд на мужчину, пересекавшего проезжую часть по пешеходному переходу. От полученных травм пешеход скончался. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. По итогам производства осмотра места происшествия и доследсвенной проверки будет принято процессуальное решение», - сообщили в амурском управлении МВД.