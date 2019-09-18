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18сентября
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Все колом стоит: водители недовольны ремонтом на Калинина – Тенистой в час-пик

Все колом стоит: водители недовольны ремонтом на Калинина – Тенистой в час-пик

Благовещенские водители продолжают высказывать недовольство ремонтом дороги в районе перекрестка Калинина – Тенистая. На этот раз автомобилистов возмутил тот факт, что в час-пик на перекрестке выставили большегрузную технику, которая перегородила проезд, что вызвало огромные пробки.

«Ремонтные работы в самый час-пик, все колом стоит. Перекресток в 5-6 часов вечера максимально задействован, а они берут и перекрывают его грейдерами и асфальтоукладчиками. И все равно на людей, которые с работы едут. Кто координирует движение вообще?», – высказался благовещенский водитель.

Заторы образовались и в районе самого перекрестка, и на всех прилегающих к нему улицах. Это уже не первая жалоба водителей на ремонтные работы здесь. Ранее автовладельцы говорили, что логичнее было бы ремонтировать дорогу на этом оживленном перекрестке летом, когда многие горожане были в отпусках, а дети не ходили в школу. Также водители отмечали, что они не всегда видят на этом участке дорожных рабочих.

Тогда в мэрии пояснили, что в областном центре силами четырех подрядных организаций идет ремонт 23 участков дорог по нацпроекту «Безопасные качественные автомобильные дороги». По этой же причине работы могут вестись на участках с перерывами – техника одного подрядчика задействована сразу на нескольких объектах.

Ремонтируют не только отдельные участки, но и магистральные улицы. В частности, параллельно разные подрядчики ведут работы на улицах Театральная и Калинина – от Тенистой до кольцевой развязки.

В мэрии также добавили, что в этот нацпроект Благовещенск вошел впервые – в 2019 году. Затем проводились обязательные конкурсные процедуры, заключались договоры. Поэтому начать работы раньше лета не удалось. Чтобы избежать повторения такой ситуации в следующем году, подготовку к ремонту дорог по нацпроекту «Безопасные качественные автомобильные дороги» начали заранее. Уже сейчас формируется перечень всех участков, в том числе собирают предложения от горожан. В администрации рассчитывают уже в 2019 году провести сформировать полный перечень улиц и участков, которые необходимо отремонтировать, чтобы в 2020 году с наступлением тепла начались работы.

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#транспорт

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Комментарии
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  • не люблю

    не люблю
    17 минут назад

    вечно вы всем недовольны,ну пробки, ГЛАВНОЕ у мэра все под контролем

  • Kats

    Kats
    12 минут назад

    Закройте полностью в воскресенье, когда транспорта в городе мало и сделайте по максимуму! А вообще, только в благе такой бардак - одновиеменно перекрывается куча улиц, но при этом работы не ведутся, и так с весны до зимы. Плюс перекопы!

    Закрывайте по одному участку и все силы и технику туда. Потом следующий и т.д. Что за растяпы этим заведуют!?

  • Oldlord

    Oldlord
    11 минут назад

    Kats

    Закройте полностью в воскресенье, когда транспорта в городе мало и сделайте по максимуму! А вообще, только в благе такой бардак - одновиеменно перекрывается куча улиц, но при этом работы не ведутся, и так с весны до зимы. Плюс перекопы! Закрывайте по одному участку и все сылы и технику туда. Потом следующий и т.д. Что за растяпы этим заведуют!?



    Всё равно будут упоротые и недовольные! )

  • Мартовская Зима

    Мартовская Зима
    1 минута назад

    В этом году бардак как никогда. На Пушкина разрыли и ушли на 3 месяца. До сих пор конь не валялся, потом за неделю всё сляпают. Какие-то требования к подрядчику предъявляются или полная анархия?

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