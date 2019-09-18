Все колом стоит: водители недовольны ремонтом на Калинина – Тенистой в час-пик

Благовещенские водители продолжают высказывать недовольство ремонтом дороги в районе перекрестка Калинина – Тенистая. На этот раз автомобилистов возмутил тот факт, что в час-пик на перекрестке выставили большегрузную технику, которая перегородила проезд, что вызвало огромные пробки.

«Ремонтные работы в самый час-пик, все колом стоит. Перекресток в 5-6 часов вечера максимально задействован, а они берут и перекрывают его грейдерами и асфальтоукладчиками. И все равно на людей, которые с работы едут. Кто координирует движение вообще?», – высказался благовещенский водитель.

Заторы образовались и в районе самого перекрестка, и на всех прилегающих к нему улицах. Это уже не первая жалоба водителей на ремонтные работы здесь. Ранее автовладельцы говорили, что логичнее было бы ремонтировать дорогу на этом оживленном перекрестке летом, когда многие горожане были в отпусках, а дети не ходили в школу. Также водители отмечали, что они не всегда видят на этом участке дорожных рабочих.

Тогда в мэрии пояснили, что в областном центре силами четырех подрядных организаций идет ремонт 23 участков дорог по нацпроекту «Безопасные качественные автомобильные дороги». По этой же причине работы могут вестись на участках с перерывами – техника одного подрядчика задействована сразу на нескольких объектах.

Ремонтируют не только отдельные участки, но и магистральные улицы. В частности, параллельно разные подрядчики ведут работы на улицах Театральная и Калинина – от Тенистой до кольцевой развязки.

В мэрии также добавили, что в этот нацпроект Благовещенск вошел впервые – в 2019 году. Затем проводились обязательные конкурсные процедуры, заключались договоры. Поэтому начать работы раньше лета не удалось. Чтобы избежать повторения такой ситуации в следующем году, подготовку к ремонту дорог по нацпроекту «Безопасные качественные автомобильные дороги» начали заранее. Уже сейчас формируется перечень всех участков, в том числе собирают предложения от горожан. В администрации рассчитывают уже в 2019 году провести сформировать полный перечень улиц и участков, которые необходимо отремонтировать, чтобы в 2020 году с наступлением тепла начались работы.