В конце сентября завершится масштабная реконструкция участка трассы Благовещенск – Свободный

18 сентября глава Амурской области Василий Орлов проинспектировал ход реконструкции участка трассы Благовещенск – Свободный с 90 по 96 километр. К ремонту приступили в августе 2018 года, сейчас участок готов на 98 %. Стоимость работ составила 484 миллиона.

В настоящее время осталось провести работы по обустройству: забивка барьерного ограждения, установка дорожных знаков и нанесение всей необходимой разметки. Осевую разметку подрядчик уже нанес, ее сделали в первую очередь для обеспечения максимальной безопасности передвижения по дороге. Закончить все работы планируют 28 сентября, в этот же день участок представят комиссии для сдачи объекта в эксплуатацию.

На реконструкцию чуть менее 6 километров контрактом был предусмотрен целый год. Сроки были обусловлены сложностью работ. 60 % протяженности участки дорога проходит по новому направлению, то есть это практически заново построенная дорога. Затрудняло работы интенсивное транзитное движение, которое сейчас очень активно в связи со строительством крупных объектов в районе города Свободного, идет транспортировка грузов. Корректировки внесло и дождливое лето, но подрядчик уложился в заданные контактом сроки. На все работы предусмотрена гарантия в зависимости от элементов от 5 до 8 лет.

«Для нас эта автодорога имеет принципиальное значение, она связывает два центра региона – центр Амурской области – Благовещенск и, по сути, промышленный центр области – город Свободный. Вы видите, насколько интенсивное движение, поэтому это приоритетная для нас дорога, более того есть, договоренность, чтобы передать эту автодорогу в федеральную собственность, тогда ее содержанием будет заниматься Росавтодор с соответствующим финансированием», – отметил Василий Орлов.

По планам дорога перейдет в федеральную собственность уже в следующем году, при этом областные власти продолжают приводить трассу в порядок. Подрядчик уже приступил к реконструкции участка с 129 по 135 километр (в районе села Малая Сазанка), проведена выпилка растительности. Сдать объект специалисты намерены в октябре 2020 года.

«Кроме того, мы заканчиваем проектирование реконструкции участка с 44 по 63 километр, стоимость работ 1 миллиард 400 миллионов рублей. Экспертизу на ПСД мы получим в этом году и планируем начать реализацию», – доложил министр транспорта и дорожного хозяйства Александр Зеленин.