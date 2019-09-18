В Благовещенском аэропорту туристы, прилетевшие из Нячанга, получали багаж рядом с самолетом (видео)

Фото: скриншот с видео

Обновлено: 19:07



17 сентября благовещенские туристы, прилетевшие из Нячанга (Вьетнам) были вынуждены получать багаж на улице. Происходило это недалеко от приземлившегося самолета. Видео происходящего люди прислали в редакцию Амур.инфо.

«Мы приземлились, пошли, где багаж, там отсутствовала электроэнергия. Так мы стояли, стояли. Потом сказали, что багаж получать на улице надо. Привозили в маленьких каких-то тележках. Столпотворение. Какая-то давка там была и вот так вот багаж получали. Сначала чемоданы, потом уже в конце корзинки привезли с фруктами. Все недовольны. Все уставшие с детьми. Сейчас холод, тем более. Люди вернулись без одежды, без ничего», – сообщила Амур.инфо приехавшая из Вьетнама жительница Благовещенска.

«Люди сами искали свои чемоданы, сумки, рылись там, вытаскивали их сами и потом уходили. Никто не сверял бирки, не проверял принадлежит ли багаж человеку или он взял чужой. Полный хаос, пассажиры практически на взлетную полосу заходили. И никто не объяснял ничего, сами разбирались. Первый раз такое видела вообще, и это международный терминал, я в шоке», - высказалась другая амурчанка.

По информации пресс-службы областного министерства транспорта, 11 сентября вышел из строя преобразователь частоты транспортера выдачи багажа в международном секторе. Служба организации перевозок аэропорта связалась с поставщиком багажной системы ЭйрфлотТехникс в Москве, ведется работа по оперативному ремонту оборудования.

«Решение по выдаче багажа на аэродромной площади принято в связи с обслуживанием одновременно нескольких рейсов. В ближайшее время, пока работа оборудования не будет восстановлена, выдача багажа будет осуществляться в стесненных технических условиях. К сожалению, на данный момент решение вопроса восстановления прежнего режима работы международного сектора требует времени. Это вынужденная мера, надеемся на понимание пассажиров.

В скором времени начнется строительство нового международного терминала, ведутся переговоры по привлечению инвестора на выполнение строительных работ», – говорится в сообщении министерства.