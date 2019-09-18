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18сентября
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сегодня, 17:44 0

Благовещенка, присвоившая винтовку, получила условный срок

Благовещенка, присвоившая винтовку, получила условный срок
Фото: pixabay.com

Жительница Благовещенска нашла в кладовке самодельную винтовку и решила оставить находку себе. Спустя некоторое время женщина взяла оружие и направилась пешком домой, где ее задержали сотрудники полиции.

Возбудили уголовное дело. Материалы рассмотрел Благовещенский городской суд. Горожанку судили за незаконные приобретение, хранение и ношение огнестрельного оружия.

Как сообщает Благовещенский городской суд, в июне прошлого, 2018 года, женщина увидела в кладовке винтовку калибра 5,6 миллиметра. Ранее вещь принадлежала другому человеку. Женщина решила присвоить оружие и оставила его себе. «Тем самым умышленно незаконно приобрела винтовку, изготовленную самодельным способом на базе ствольной коробки и ствола пневматической винтовки путем замены деталей ударно спускового механизма, установки бойка-ударника под патрон кольцевого воспламенения, изготовления патронника под патрон калибра 5,6 миллиметра и установки ложа самодельного изготовления. Относится к ручному, нарезному, длинноствольному, огнестрельному оружию калибра 5,6 миллиметра и пригодна для стрельбы патронами кольцевого воспламенения», – уточняет пресс-служба Благовещенского городского суда.

Винтовка ждала своего часа почти год. В мае 2019-го женщина взяла винтовку и направилась пешком к одному из домов дома на улице Красноармейская. Где ее и задержали сотрудники полиции.

Смягчающими наказание подсудимой обстоятельствами суд признал: раскаяние и способствование раскрытию и расследованию преступления. Отягчающих обстоятельств суд не установил. Женщину признали виновной в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 222 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение огнестрельного оружия». Суд назначил ей наказание в виде шести месяцев лишение свободы. Назначенное наказание суд постановил считать условным с испытательным сроком на шесть месяцев.

Таким образом женщине придется встать на учет в уголовно-исполнительной инспекции, ежемесячно там отмечаться и не менять места жительства. Винтовку, хранящуюся в камере хранения МО МВД России «Благовещенский», передадут передать в распоряжение полиции – после того, как приговор вступит в законную силу.

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#закон #криминал #суды

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