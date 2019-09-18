В Благовещенске будут состязаться в беге с палкой и прыжках через нарты

21-22 сентября Благовещенск примет всероссийские соревнования по традиционным для России (национальным) видам спорта. Они состоятся на стадионе «Амур» (улица Ленина, 160), вход свободный. Торжественное открытие намечено на 21 сентября, 10:00.

Как сообщает пресс-служба министерства по физической культуре и спорту Амурской области, данные соревнования проходят в России не первый год. Они преследуют ряд целей:

– продвижение ценностей здорового и активного образа жизни, преимущественно среди сельской молодежи;

– сохранение национальных традиций, формирование позитивного отношения к сельскому образу жизни;

– популяризация достижений в сфере развития сельских территорий.

Многочисленные виды спорта, которыми издавна занимались разные народы, населяющие территорию РФ, распределяются между несколькими городами и селами для проведения состязаний. В этом году в шести населенных пунктах будут проводиться соревнования по 12 национальным видам спорта. Среди таких населенных пунктов – Благовещенск.

В конце августа прошел I этап соревнований, который приняла столица Чувашской Республики – город Чебоксары. В «беге по пересеченной местности (кроссу)» приняли участие команды 15 субъектов России.

На втором этапе, который запланировали в Благовещенске, в программу соревнований включены весьма экзотические виды, входящие в «Северное многоборье»: «Бег с палкой», «Прыжки через нарты», а также «Якутские национальные прыжки».

В Благовещенске будут соревноваться спортсмены из Амурской области, Хабаровского края, Якутии, Еврейской автономии, Ненецкого автономного округа и Ямало-Ненецкого автономного округа.