В Кирове девушка погибла, взяв телефон с собой в ванную

Девушка взяла с собой в ванную телефон и погибла. Тело девушки нашли родители, которые пришли к ней в гости.

Девушка нарушила правила безопасности, когда принимала ванную. 14 сентября Евгения отправилась принимать ванную, взяв с собой телефон, который был подключен к зарядке. Погибшая легла в ванную, но уронила телефон в воду.

Девушка умерла от удара током, практически мгновенно. Тело нашли родители, которые пришли навестить дочь. СУ СК РФ по Кировской области начало проверку по факту гибели, пишет Life.