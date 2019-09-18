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18сентября
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сегодня, 17:37 0

В Кирове девушка погибла, взяв телефон с собой в ванную

В Кирове девушка погибла, взяв телефон с собой в ванную
Фото: Steve Buissinne с сайта Pixabay

Девушка взяла с собой в ванную телефон и погибла. Тело девушки нашли родители, которые пришли к ней в гости.

Девушка нарушила правила безопасности, когда принимала ванную. 14 сентября Евгения отправилась принимать ванную, взяв с собой телефон, который был подключен к зарядке. Погибшая легла в ванную, но уронила телефон в воду.

Девушка умерла от удара током, практически мгновенно. Тело нашли родители, которые пришли навестить дочь. СУ СК РФ по Кировской области начало проверку по факту гибели, пишет Life.

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#жизнь #происшествия #военные

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