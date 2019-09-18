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18сентября
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сегодня, 17:06 0

Мошенник из Копейска обманул жителя Амурской области

Мошенник из Копейска обманул жителя Амурской области
Фото: pixabay.com

В Копейске Челябинской области вынесли приговор интернет-мошеннику. 42-летнего мужчину осудили на 5 лет и 8 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Суд установил, что мужчина в январе 2018 года разместил в сети Интернет заведомо ложное объявление о продаже лодочного мотора стоимостью 50 тысяч рублей. Купить мотор решил житель Тынды Амурской области. В ходе переписки «продавец» снизил стоимость лодочного мотора до 40 тысяч рублей и под предлогом получения гарантий приобретения убедил потерпевшего перевести на его банковский счет в качестве предоплаты 18 тысяч рублей.

Вскоре после совершения преступления, обвиняемый снова разместил в сети ложное объявление. И «продал» жителю Магнитогорска майнинг-ферму за 70 тысяч рублей.

Приговором Копейского городского суда, с учетом имевшейся судимости, ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет 8 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, сообщает прокуратура Челябинской области.

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#криминал #суды

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