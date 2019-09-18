Благовещенцы завоевали 11 медалей на турнире по бадминтону «Кубок Азии»

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С 13 по 15 сентября в Благовещенске проходил турнир по бадминтону «Кубок Азии». В рамках него соревновались спортсмены Китая и России. В общекомандном зачете уверенную победу одержала команда китайских бадминтонистов (провинция Хэйлунцзян). Однако благовещенцы сумели составить конкуренцию лидерам, достойно выступив на состязаниях.

Соревнования прошли в трех возрастных категориях в личном и командном первенствах. Всего в турнире приняло участие около 100 спортсменов из Благовещенска, Владивостока, сел Амурской области и Китайской Народной Республики.

Как сообщает пресс-служба администрации Благовещенска, золото завоевала женская пара из областного центра – Виктория Нестеренко и Елена Дьяконова. Также хорошо выступили юные благовещенские спортсменки. В частности, одиннадцатилетняя Диана Баранова завоевала две медали: золотую и серебряную, а Настя Моцная стала бронзовым призером в этой же возрастной категории.

Пьедестал почета в возрастной группе 2009-2010 годов рождения полностью заняли представительницы столицы Приамурья:

1 место – Екатерина Шурыгина (причем она же играла и в более старшей группе 2007-2008 годов рождения и заняла 2 место);

2 место – Ксения Чумак;

3 место – Ксения Николаева.

Кроме того, в женском одиночном разряде второе и третье места завоевали соответственно Виктория Нестеренко и Наталья Васильева.

Достойно выступили на соревнованиях и дети с ограниченными возможностями здоровья. На турнире их было трое.