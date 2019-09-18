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18сентября
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сегодня, 16:55 0

Большинство участников опроса на Амур.инфо отказываются прививаться от гриппа

Большинство участников опроса на Амур.инфо отказываются прививаться от гриппа
Фото: pixabay.com

«Делаете ли вы прививку от гриппа?» – на этот вопрос, поставленный на голосование редакцией Амур.инфо, с 16 сентября ответили 515 человек. Большая часть из них дала отрицательный ответ.

Положительных ответов в общей сложности оказалось 135. Голоса в этой категории распределились следующим образом. «Да, прививка от гриппа всегда помогает мне не заболеть или легче перенести болезнь», – уверены 97 человек (18,8 % от общего числа участников голосования). Варианты «Да, все делают, и я тоже» и «Да, я обязан(а) ставить прививку по роду деятельности» набрали одинаковое количество голосов – по 19 на каждый.

Отрицательные ответы набрали 370 голосов. Из них 190 (36,9 %) были отданы за вариант «Нет, считаю, что эффективность вакцинации не доказана». 101 человек (19,6 %) признались, что боятся последствий прививки для своего здоровья. 79 участников опроса (15,3 %) научены горьким опытом: прививки они не ставят потому что «поставил(а) однажды и сразу заболел(а)».

Другой вариант отметили 10 опрошенных (1,9 %). 8 из них написали, что не прививаются по разным причинам – нет времени, денег, необходимости, смысла. При этом один из противников вакцинации отметил: «Кушайте домашний лук, чеснок, витамины и иммунитет сделает свое дело». У одного из респондентов, по его словам, после прививки развилось аутоиммунное заболевание. У другого участника голосования аллергия, в связи с чем он избегает прививок от гриппа.

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#здоровье #СМИ

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