Стало известно, кто занял кресло главы Бурейского района

В Бурейском районе Амурской области выбрали нового главу. Им стал прежний руководитель района Андрей Литвинов. Выбор был сделан депутатами единогласно.

На выборы были заявлены 4 кандидатуры: действующий глава Андрей Литвинов, глава посёлка городского типа Бурея Егор Ковалёв, начальник отдела культуры администрации района Сергей Барбетов и начальник отдела сельского хозяйства администрации Бурейского района Юрий Резников.

Конкурс на замещение должности главы Бурейского района завершился 18 сентября. По итогам голосования конкурсной комиссией на рассмотрение сессии районного Совета народных депутатов было представлено две кандидатуры – Андрея Литвинова и Юрия Резникова. После представления своих программ главой Бурейского района был избран Андрей Литвинов, сообщает амурское правительство.