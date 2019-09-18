Губернатор передумал увольнять чиновницу из-за селфи в «шоколаде»

«Да, это правда. Остальное решение вам может прокомментировать комиссия по этике», – сказала чиновница Life.

Ранее комиссия по этике посоветовала губернатору Морозову не увольнять Опенышеву из-за селфи в «шоколадной ванне». Главе региона было рекомендовано ограничиться выговором в отношении чиновницы. Но губернатор был настроен решительно и хотел уволить Светлану, однако, все же передумал.

Ульяновская чиновница стала звездой новостных хроник после того, как опубликовала в Инстаграме фото из азербайджанского пятизвездочного санатория, где она принимает ванну из нафталана. Фото чиновница подписала оригинально: «много шоколада не бывает».

Публикация вызвала негатив со стороны жителей всей России. Губернатор Морозов также посчитал такие публикации недопустимыми.

После публикации была организована проверка доходов чиновницы, где выяснилось, что в год она получает более 2 миллионов рублей. А стоимость процедуры, которую проходила Опенышева варьируется от 40 до 50 тысяч рублей за один раз. А проживание в санатории, где отдыхала чиновница обошлось ей приблизительно в пятьдесят тысяч рублей, сообщает «Известия».

После скандала Светлана опубликовала пост во «Вконтакте», где извинилась перед пользователями: «Дорогие друзья. Хочу публично принести свои извинения тем, кого оскорбил или возмутил мой пост. Ни минуты не имела в намерениях кого-то обидеть, но так вышло, что чьи-то чувства оказались задеты, и мне жаль, что так произошло. Хотела лишь поделиться впечатлениями о замечательном и недорогом отдыхе в замечательном государстве Азербайджан, но, видимо, выбрала неподобающую форму. Ещё раз прошу меня извинить».