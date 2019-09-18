В Благовещенске вновь подорожал бензин (фото, видео)

Журналист Амур.инфо побывал на разных АЗС и сравнил цены на стелах.

АЗС ННК: АИ-92 – 43,25 рубля, АИ-95 – 45,79 рубля, ДТ – 48 рублей.

АЗС Роснефть: АИ-92 – 43,25 рубля, АИ-95 – 45,75 рубля, ДТ – 48 рублей.

АЗС ДНК: АИ-92 – 42,50 рубля, АИ-95 – 45 рублей, АИ 98 – 47,30 рубля, ДТ – 48 рублей.

АЗС ВНК: АИ-92 – 41,50 рубля, АИ-95 – 44 рубля, АИ 98 – 46,50 рубля, ДТ – 48,50 рублей.

АЗС «Машина»: АИ-92 – 42,50 рубля, АИ-95 – 45 рублей, АИ 98 – 47,30 рубля, ДТ – 48,90 рубля.

АЗС «РН – Нефтепродукт»: АИ-92 – 42,50 рубля, АИ-95 – 45 рублей, АИ 98 – 47,30 рубля, ДТ – 48 рублей.

В ближайшее время скачок мировых цен на сырье не должен вызвать удорожания бензина и дизеля в России. Так считают опрошенные «Известиями» эксперты. По информации Российского топливного союза, между правительством РФ и нефтяными компаниями существует неофициальное соглашение: рост розничных цен на бензин в 2019 году не превысит инфляции. Эта договоренность остается в силе и после того, как в июле завершило действие соглашение о заморозке оптовых цен на топливо.