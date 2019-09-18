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18сентября
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сегодня, 16:10 2

В Благовещенске вновь подорожал бензин (фото, видео)

В Благовещенске вновь подорожал бензин (фото, видео)
Фото: pixabay.com

В амурской столице изменилась стоимость бензина. Почти синхронно поднялись цены на заправках ННК и Роснефти – на 25 копеек за литр. По прогнозам экспертов, рост розничных цен на топливо в этом году не превысит инфляции.

Журналист Амур.инфо побывал на разных АЗС и сравнил цены на стелах.

АЗС ННК: АИ-92 – 43,25 рубля, АИ-95 – 45,79 рубля, ДТ – 48 рублей.

АЗС Роснефть: АИ-92 – 43,25 рубля, АИ-95 – 45,75 рубля, ДТ – 48 рублей.

АЗС ДНК: АИ-92 – 42,50 рубля, АИ-95 – 45 рублей, АИ 98 – 47,30 рубля, ДТ – 48 рублей.

АЗС ВНК: АИ-92 – 41,50 рубля, АИ-95 – 44 рубля, АИ 98 – 46,50 рубля, ДТ – 48,50 рублей.

АЗС «Машина»: АИ-92 – 42,50 рубля, АИ-95 – 45 рублей, АИ 98 – 47,30 рубля, ДТ – 48,90 рубля.

АЗС «РН – Нефтепродукт»: АИ-92 – 42,50 рубля, АИ-95 – 45 рублей, АИ 98 – 47,30 рубля, ДТ – 48 рублей.

В ближайшее время скачок мировых цен на сырье не должен вызвать удорожания бензина и дизеля в России. Так считают опрошенные «Известиями» эксперты. По информации Российского топливного союза, между правительством РФ и нефтяными компаниями существует неофициальное соглашение: рост розничных цен на бензин в 2019 году не превысит инфляции. Эта договоренность остается в силе и после того, как в июле завершило действие соглашение о заморозке оптовых цен на топливо.

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#транспорт #цены

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Комментарии
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  • Molex69

    Molex69
    26 минут назад

    куда вы топите???

  • Терминатор

    Терминатор
    17 минут назад

    Ну наконец-то дождались, давно не поднимали цены на бензин, теперь жди повышения на всё остальное, пром. товары, продукты, услуги. "Спасибо" правительству, которое как всегда не может ничего сделать и в общем не причём. Народ, который сам по себе, выживет или нет, его проблемы.

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