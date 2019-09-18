Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
18сентября
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 16:08 3

Депутаты возвращаются: состав Шимановского горсовета снова меняется

Депутаты возвращаются: состав Шимановского горсовета снова меняется
Фото: kprfamur.ru

В Шимановске депутаты горсовета, сложившие с себя полномочия, решили вернуться. Такую информацию ИА «Амур.инфо» получило из неофициальных источников, также об этом корреспонденту информагентства сообщил мэр города Павел Березовский. «Депутаты сейчас решают вопрос о том, чтобы отозвать свои заявления», – сказал Павел Викторович.

Как сообщалось ранее, выборы в горсовет Шимановска прошли 8 сентября. По их результатам победили семь кандидатов от КПРФ, шесть самовыдвиженцев, один – член партии «Коммунистическая партия Коммунисты России». Спустя неделю после выборов шесть самовыдвиженцев написали заявления о сложении своих полномочий. Официальной причины такого поступка они не назвали, уклончиво написав в соцсетях, что это решение продиктовано заботой о будущем города и принято оно для благополучия жителей.

Между тем, партия КПРФ видит причину ухода депутатов в том, что большая часть народных избранников в горсовете оказалась коммунистами. «Такой демарш был связан с тем, что в Совет седьмого созыва по итогам выборов вошло 7 кандидатов от КПРФ. Если учесть, что еще одно место досталось представителю «Коммунистов России», Шимановский горсовет полевел более чем наполовину, в отличие от предыдущего созыва, где не было представителей КПРФ, и власти творили, что хотели. По всей видимости, такая ситуация местные власти не устраивала, ведь депутаты КПРФ собирались вернуть прямые выборы градоначальника и установить жесткий контроль за расходованием бюджетных средств... В итоге они решились сорвать работу нового представительного органа власти», – пишут коммунисты на сайте обкома КПРФ.

При этом по законодательству, горсовет может продолжить работу и в имеющемся составе, за вычетом шести депутатов. Но скорее всего состав все-таки вернется к тому, который сложился после выборов. Сложившие полномочия депутаты планируют вернуться.

«Жители города обратились к тем депутатам, которые написали заявления о сложении полномочий, с просьбой вернуться. Сейчас эти депутаты решают вопрос о том, чтобы отозвать свои заявления обратно. 26 сентября состоится установочная сессия горсовета, на ней будут присутствовать все победившие на выборах депутаты. По закону в течение 30 дней после подачи заявления о сложении полномочий они еще могут оставаться депутатами и принимать решения. Поэтому они будут на сессии, а уже после нее вся ситуация разъяснится и станет точно известно, остаются они или нет», – рассказал Павел Березовский.

Просмотров всего: 432

#Шимановск

распечатать


Происшествия

В Амурской области настойчивый «бывший» лишился свободы
Власть 53

В Шимановске полномочия сложили сразу 6 новоизбранных депутатов
Общество 1

Василий Орлов назвал работу Фонда капремонта области удовлетворительной
Власть 9

Заместитель мэра Шимановска не сообщил о части доходов своей супруги
Комментарии
Показать все (3) Обсудить на форуме
  • Kadet_84

    Kadet_84
    32 минуты назад

    Что за клоунада, избрали, написали заявления, отозвали заявления? Так они (депутаты) и работать будут.

  • Petta

    Petta
    24 минуты назад

    Детский сад. так и работать будут

  • Ректалаш

    Ректалаш
    19 минут назад

    палки в колёса вставлять будут

Показать все (3) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь