Депутаты возвращаются: состав Шимановского горсовета снова меняется

Как сообщалось ранее, выборы в горсовет Шимановска прошли 8 сентября. По их результатам победили семь кандидатов от КПРФ, шесть самовыдвиженцев, один – член партии «Коммунистическая партия Коммунисты России». Спустя неделю после выборов шесть самовыдвиженцев написали заявления о сложении своих полномочий. Официальной причины такого поступка они не назвали, уклончиво написав в соцсетях, что это решение продиктовано заботой о будущем города и принято оно для благополучия жителей.

Между тем, партия КПРФ видит причину ухода депутатов в том, что большая часть народных избранников в горсовете оказалась коммунистами. «Такой демарш был связан с тем, что в Совет седьмого созыва по итогам выборов вошло 7 кандидатов от КПРФ. Если учесть, что еще одно место досталось представителю «Коммунистов России», Шимановский горсовет полевел более чем наполовину, в отличие от предыдущего созыва, где не было представителей КПРФ, и власти творили, что хотели. По всей видимости, такая ситуация местные власти не устраивала, ведь депутаты КПРФ собирались вернуть прямые выборы градоначальника и установить жесткий контроль за расходованием бюджетных средств... В итоге они решились сорвать работу нового представительного органа власти», – пишут коммунисты на сайте обкома КПРФ.

При этом по законодательству, горсовет может продолжить работу и в имеющемся составе, за вычетом шести депутатов. Но скорее всего состав все-таки вернется к тому, который сложился после выборов. Сложившие полномочия депутаты планируют вернуться.

«Жители города обратились к тем депутатам, которые написали заявления о сложении полномочий, с просьбой вернуться. Сейчас эти депутаты решают вопрос о том, чтобы отозвать свои заявления обратно. 26 сентября состоится установочная сессия горсовета, на ней будут присутствовать все победившие на выборах депутаты. По закону в течение 30 дней после подачи заявления о сложении полномочий они еще могут оставаться депутатами и принимать решения. Поэтому они будут на сессии, а уже после нее вся ситуация разъяснится и станет точно известно, остаются они или нет», – рассказал Павел Березовский.