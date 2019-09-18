Жителя Верхнезейска будут судить за избиение мужчины до смерти

Маленький поселок был встревожен гибелью молодого мужчины. Как сообщало ИА «Амур.инфо», жители поселка, знакомые с погибшим, требовали справедливого расследования преступления.

Спустя почти год после трагедии обвиняемый должен предстать перед судом. 27-летнему мужчине вменяется в вину умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть 32-летнего потерпевшего.

«Согласно материалам уголовного дела, в октябре 2018 года в квартире одного из домов, расположенных в поселке Верхнезейск, компания мужчин распивала спиртные напитки. Между двумя из них произошла ссора, и один жестоко избил другого. Вечером того же дня 32-летний потерпевший от причиненных ему телесных повреждений скончался на месте преступления», – сообщает Следственное управление Следственного комитета РФ по Амурской области.

В ходе предварительного следствия в отношении обвиняемого суд по ходатайству следователя избрал меру пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время следственными органами собрана достаточная доказательственная база, обвинительное заключение утверждено прокурором Зейского района. В ближайшее время материалы дела передадут в суд. Обвиняемому грозит лишение свободы на срок до 15 лет.