Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
18сентября
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 15:28 0

Жителя Верхнезейска будут судить за избиение мужчины до смерти

Жителя Верхнезейска будут судить за избиение мужчины до смерти
Фото: pixabay.com

В городе Зея Амурской области следователи завершили работу над материалами уголовного дела по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего». Преступление произошло в Верхнезейске.

Маленький поселок был встревожен гибелью молодого мужчины. Как сообщало ИА «Амур.инфо», жители поселка, знакомые с погибшим, требовали справедливого расследования преступления.

Спустя почти год после трагедии обвиняемый должен предстать перед судом. 27-летнему мужчине вменяется в вину умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть 32-летнего потерпевшего.

«Согласно материалам уголовного дела, в октябре 2018 года в квартире одного из домов, расположенных в поселке Верхнезейск, компания мужчин распивала спиртные напитки. Между двумя из них произошла ссора, и один жестоко избил другого. Вечером того же дня 32-летний потерпевший от причиненных ему телесных повреждений скончался на месте преступления», – сообщает Следственное управление Следственного комитета РФ по Амурской области.

В ходе предварительного следствия в отношении обвиняемого суд по ходатайству следователя избрал меру пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время следственными органами собрана достаточная доказательственная база, обвинительное заключение утверждено прокурором Зейского района. В ближайшее время материалы дела передадут в суд. Обвиняемому грозит лишение свободы на срок до 15 лет.

Просмотров всего: 303

#закон #криминал #происшествия #суды

распечатать


Происшествия 3

Пропавшая после поездки в Китай благовещенка нашлась
В России и мире

Губернатор передумал увольнять чиновницу из-за селфи в «шоколаде»
Происшествия

С места ДТП в Приамурье, в котором погиб человек, еще одного госпитализировали
Происшествия 2

За убийство сторожа 19-летний благовещенец осужден на 18 лет
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь