Несколько благовещенок претендуют на титул «Самая красивая девочка России»

Среди участниц жительница Благовещенска Алена Стебилевская. 18 сентября на 15:30 за нее отдано 124 голоса. В категории 6 лет амурчанка занимает 52 место, среди всех участниц – 603 место.

«Меня зовут Алёна, мне 6 с половиной лет. Я хожу в садик (подготовительная группа). Занимаюсь танцами, направление балет. Рекламирую одежду для ТаоБао (это китайский сайт). Посещаю уроки мантессори», – указано в анкете участницы из Праимурья.

Мама Алены Стеблевской Светлана считает, что у ее дочери высокие шансы завоевать внимание конкурсного жюри: Алена талантливая, активная и фотогеничная.

«Мне воспитатель из детского сада скинула ссылку на конкурс, я заполнила анкету и вот сейчас принимаем участие. Разослала информацию всем знакомым, друзьям, родственникам, чтобы поддержали. Решили поучаствовать, потому что моя дочь такая активная, фотогеничная, ходит в студию, где фотографируют для рекламы вещей для Таобао», уже сама денежки зарабатывает в 6 лет. Захотелось, чтобы она поучаствовала в конкурсе», – рассказала мама Алены.

В детском конкурсе красоты также участвуют благовещенки Софья Минько, Дарина Туманова, Полина Гридякина, Арина Власова, Ангелина Сычева и другие.

Софья Минько участвует в конкурсе в возрастной категории 3 года. «Рисую, пою,танцую», – написано в анкете маленькой благовещенки.

«Люблю путешествовать, с мамой ездить в Китай (он у нас через дорогу почти) и уже научилась немного говорить по-китайски! Люблю ходить в детский сад, а кем стать, я еще не решила», – обозначила в анкете другая участница конкурса красоты из областного центра 3-летняя Дарина Туманова.

На сайте, где размещены анкеты участниц, отмечается, что онлайн-конкурс «Самая красивая девочка России» проходит один раз в год. В нем могут принимать участие девочки из России от 0 до 17 лет. Победительницы будут определяться в каждой возрастной категории.

Для того, чтобы принять участие в конкурсе, нужно зарегистрироваться на сайте и добавить три свои лучшие фотографии. Для попадания в полуфинал достаточно попасть в Топ-10 участниц своей возрастной категории.

С 3 сентября по 15 декабря пройдет зрительское онлайн-голосование. Голосование жюри – с 15 по 20 декабря. Профессиональное жюри, в которое вошли директора модельных агентств, детского радио и партнеры выберут 18 победительниц в каждой возрастной категории. Победителей объявят 25 декабря.