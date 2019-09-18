С места ДТП в Приамурье, в котором погиб человек, еще одного госпитализировали

Фото: instagram.com/dpskontrol_28rus

По информации ведомства, эта авария произошла в 11:14 на 7-м километре автодороги Благовещенск – Свободный, на нерегулируемом перекрестке. Участники ДТП – машины ВАЗ и Howo. Водитель ВАЗа скончался на месте происшествия, пассажирку этого авто с множественными травмами доставили в областную больницу.

По факту случившегося проводится доследственная проверка, причины и обстоятельства аварии выясняются.

Источник сообщил ИА «Амур.инфо», что погибший – пожилой мужчина, пострадавшая – его супруга. У женщины травмы ног и бедер, возможно – позвоночника.