С места ДТП в Приамурье, в котором погиб человек, еще одного госпитализировали
В пресс-службе УМВД России по Амурской области рассказали некоторые обстоятельства автомобильной аварии, о которой сообщалось ранее. 18 сентября в ДТП попали легковушка и грузовик, в результате происшествия погиб человек.
По информации ведомства, эта авария произошла в 11:14 на 7-м километре автодороги Благовещенск – Свободный, на нерегулируемом перекрестке. Участники ДТП – машины ВАЗ и Howo. Водитель ВАЗа скончался на месте происшествия, пассажирку этого авто с множественными травмами доставили в областную больницу.
По факту случившегося проводится доследственная проверка, причины и обстоятельства аварии выясняются.
Источник сообщил ИА «Амур.инфо», что погибший – пожилой мужчина, пострадавшая – его супруга. У женщины травмы ног и бедер, возможно – позвоночника.
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