Врачи предсказывают резкий скачек смертности из-за онкологии в России

Российские врачи бьют тревогу. Если в ближайшее время Россия не изменит правила закупки лекарственных препаратов, то через 2 года смертность от онкологических заболеваний может вырасти на 20 – 30 %.

Об этом «Известиям» рассказал директор Института гематологии, иммунологии и клеточных технологий ННПЦ ДГОИ им. Дмитрия Рогачева, профессор Алексей Масчан.

Катастрофа с лекарствами касается не только обеспечения населения дорогостоящими препаратами, но и нужно восполнить нехватку простейших средств, которые применяют при проведении терапии во время заболевания.

«Начали исчезать лекарства, которые ежедневно необходимы для лечения пациентов. На смену им приходят абсолютно непроверенные в клинических исследованиях дженерики. Мы зачастую не знаем, чем лечим пациентов», – рассказал специалист.

Единственным решением проблемы он видит отмену всех законов, которые мешают добросовестным западным производителям выйти на российский рынок. Масчан уверен, что только отечественные фармацевтические компании не смогут покрыть всю потребность в препаратах.