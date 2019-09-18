Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
18сентября
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 15:19 0

Врачи предсказывают резкий скачек смертности из-за онкологии в России

Врачи предсказывают резкий скачек смертности из-за онкологии в России
Фото: Michal Jarmoluk с сайта Pixabay

Российские врачи бьют тревогу. Если в ближайшее время Россия не изменит правила закупки лекарственных препаратов, то через 2 года смертность от онкологических заболеваний может вырасти на 20 – 30 %.

Об этом «Известиям» рассказал директор Института гематологии, иммунологии и клеточных технологий ННПЦ ДГОИ им. Дмитрия Рогачева, профессор Алексей Масчан.

Катастрофа с лекарствами касается не только обеспечения населения дорогостоящими препаратами, но и нужно восполнить нехватку простейших средств, которые применяют при проведении терапии во время заболевания.

«Начали исчезать лекарства, которые ежедневно необходимы для лечения пациентов. На смену им приходят абсолютно непроверенные в клинических исследованиях дженерики. Мы зачастую не знаем, чем лечим пациентов», – рассказал специалист.

Единственным решением проблемы он видит отмену всех законов, которые мешают добросовестным западным производителям выйти на российский рынок. Масчан уверен, что только отечественные фармацевтические компании не смогут покрыть всю потребность в препаратах.

Просмотров всего: 244

#здоровье

распечатать


Общество

Большинство участников опроса на Амур.инфо отказываются прививаться от гриппа
Общество

Россия и Китай договорились об обмене штаммами гриппа
В России и мире 3

Муж Заворотнюк навестил актрису в больнице (видео)
Общество

Инвалиды в Амурской области смогут бесплатно ездить на такси

Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь