За убийство сторожа 19-летний благовещенец осужден на 18 лет
19-летний благовещенец признан виновным в убийстве 72-летнего сторожа. Следующие 18 лет своей жизни осужденный проведет в исправительной колонии строгого режима. Ранее сообщалось, что ему могло грозить пожизненное лишение свободы.
Как сообщало ИА «Амур.инфо», преступление было совершено ночью 18 октября прошлого, 2018 года, на одной из производственных баз, в поселке садов винзавода. Как установил суд, молодой благовещенец, испытывая материальные трудности, с помощью гвоздодера оторвал металлическую решетку от стены помещения контрольно-пропускного пункта. Через образовавшееся отверстие он пробрался внутрь и украл имущество на общую сумму 68 640 рублей.
В эту же ночь, находясь на территории производственной базы, он подошел к постройке, приспособленной для временного проживания, и совершил разбойное нападение на рабочего, чтобы завладеть деньгами в сумме 150 000 рублей. Для устрашения нападавший использовал нож, металлическую трубу и деревянную бейсбольную биту. Несмотря на это, рабочий смог оказать сопротивление. Разбойник попытался скрыться, но был застигнут сторожем базы.
«Опасаясь изобличения в совершении преступления – разбойного нападения на гражданина – парень несколько раз ударил сторожа в грудь ножом. От полученных ран мужчина скончался на месте. После убийства пенсионера парень проник в помещение пункта сторожевой охраны, где обнаружил и в последующем похитил мобильный телефон погибшего.
Амурский областной суд признал подсудимого виновным в совершении кражи, разбойного нападения и убийства. С учетом данных о личности молодого человека суд назначил ему наказание в виде 18 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, сообщает прокуратура Амурской области.
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