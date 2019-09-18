За убийство сторожа 19-летний благовещенец осужден на 18 лет

Как сообщало ИА «Амур.инфо», преступление было совершено ночью 18 октября прошлого, 2018 года, на одной из производственных баз, в поселке садов винзавода. Как установил суд, молодой благовещенец, испытывая материальные трудности, с помощью гвоздодера оторвал металлическую решетку от стены помещения контрольно-пропускного пункта. Через образовавшееся отверстие он пробрался внутрь и украл имущество на общую сумму 68 640 рублей.

В эту же ночь, находясь на территории производственной базы, он подошел к постройке, приспособленной для временного проживания, и совершил разбойное нападение на рабочего, чтобы завладеть деньгами в сумме 150 000 рублей. Для устрашения нападавший использовал нож, металлическую трубу и деревянную бейсбольную биту. Несмотря на это, рабочий смог оказать сопротивление. Разбойник попытался скрыться, но был застигнут сторожем базы.

«Опасаясь изобличения в совершении преступления – разбойного нападения на гражданина – парень несколько раз ударил сторожа в грудь ножом. От полученных ран мужчина скончался на месте. После убийства пенсионера парень проник в помещение пункта сторожевой охраны, где обнаружил и в последующем похитил мобильный телефон погибшего.

Амурский областной суд признал подсудимого виновным в совершении кражи, разбойного нападения и убийства. С учетом данных о личности молодого человека суд назначил ему наказание в виде 18 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, сообщает прокуратура Амурской области.