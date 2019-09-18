Госдуме предложили отменить штрафы для школьников за нарушение порядка ОГЭ и ЕГЭ

Согласно действующим нормам Кодекса об административных правонарушениях (КоАП), в который и предлагается внести поправки, нарушения в ходе экзамена влекут за собой штраф для граждан в размере от 3 до 5 тысяч рублей, для должностных лиц – от 20 до 40 тысяч рублей, для юридических лиц – от 50 до 200 тысяч рублей. Эти же штрафы положены в случае умышленного искажения результатов государственной итоговой аттестации и школьных олимпиад.

При этом, как отмечают разработчики в пояснительных материалах, в данной статье «не конкретизированы субъекты административного правонарушения». «Исходя из содержания вышеизложенной нормы, субъектами указанного правонарушения являются не только лица, привлекаемые к организации и проведению государственной итоговой аттестации, но и участники государственной итоговой аттестации, в том числе несовершеннолетние», – отмечают члены Заксобрания Тверской области.

Они также указывают на то, что в случае допущенных со стороны школьников нарушений на экзаменах их результаты по решению экзаменационной комиссии могут быть аннулированы. Право пересдачи экзамена предоставляется не ранее чем через год с года аннулирования результатов.

По словам авторов, дополнительное возбуждение административного дела в отношении таких учащихся «приводит к двойному наказанию». Более того, штраф оплачивают родители. В связи с этим предлагается уточнить, что санкции могут применяться только к лицам, привлекаемым «к организации, проведению и контролю государственной итоговой аттестации», пишет ТАСС.