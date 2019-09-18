Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
18сентября
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 14:42 0

Госдуме предложили отменить штрафы для школьников за нарушение порядка ОГЭ и ЕГЭ

Законодательное собрание Тверской области внесло в Госдуму законопроект, согласно которому установленные сейчас штрафы за нарушение порядка проведения государственной итоговой аттестации могут взиматься только с самих организаторов экзаменов, а не со школьников. Документ опубликован в электронной базе нижней палаты парламента.

Согласно действующим нормам Кодекса об административных правонарушениях (КоАП), в который и предлагается внести поправки, нарушения в ходе экзамена влекут за собой штраф для граждан в размере от 3 до 5 тысяч рублей, для должностных лиц – от 20 до 40 тысяч рублей, для юридических лиц – от 50 до 200 тысяч рублей. Эти же штрафы положены в случае умышленного искажения результатов государственной итоговой аттестации и школьных олимпиад.

При этом, как отмечают разработчики в пояснительных материалах, в данной статье «не конкретизированы субъекты административного правонарушения». «Исходя из содержания вышеизложенной нормы, субъектами указанного правонарушения являются не только лица, привлекаемые к организации и проведению государственной итоговой аттестации, но и участники государственной итоговой аттестации, в том числе несовершеннолетние», – отмечают члены Заксобрания Тверской области.

Они также указывают на то, что в случае допущенных со стороны школьников нарушений на экзаменах их результаты по решению экзаменационной комиссии могут быть аннулированы. Право пересдачи экзамена предоставляется не ранее чем через год с года аннулирования результатов.

По словам авторов, дополнительное возбуждение административного дела в отношении таких учащихся «приводит к двойному наказанию». Более того, штраф оплачивают родители. В связи с этим предлагается уточнить, что санкции могут применяться только к лицам, привлекаемым «к организации, проведению и контролю государственной итоговой аттестации», пишет ТАСС.

Просмотров всего: 224

#закон #школа

распечатать


Происшествия

Жителя Верхнезейска будут судить за избиение мужчины до смерти
Происшествия 2

За убийство сторожа 19-летний благовещенец осужден на 18 лет
Общество 5

В Благовещенске родителей учеников одной из школ не устраивает, в каких условиях учатся их дети
Общество

В Белогорске от старой школы остались только стены, все остальное – новое
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь