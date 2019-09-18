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18сентября
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сегодня, 14:40 6

Благовещенцев призывают не паниковать из-за отсутствия горячей воды

Благовещенцев призывают не паниковать из-за отсутствия горячей воды
Фото: pixabay.com

В Благовещенске специалисты «Амурских коммунальных систем» в экстренном режиме выясняют причины технических неисправностей на сетях, принимают все меры по устранению проблем. На данный момент ведут работы четыре бригады, также задействованы три единицы спецтехники.

Специалисты работают: на улице Горького, 9; в районе Пушкина – Зейской; на улице Северной, 59. Одна бригада занимается поиском порывов на теплосетях, сообщает пресс-служба АКС.

Фото: пресс-служба АКС

Помимо обозначенных участков, горожане жаловались на отсутствие горячего водоснабжения в доме по улице Свободной, 135. Специалисты побывали на объекте – порыва нет. Причина отсутствия горячей воды – в наличии воды в тепловой камере, в ближайшее время ее откачают.

19 сентября начнутся работы на сетях в районе железнодорожного вокзала.

Жителям Благовещенска напоминают, что гидравлические испытания проводятся для определения герметичности и способности выдерживать рабочее давление теплоносителя во время эксплуатации. Это позволяет свести к минимуму число порывов в зимнее время.

«Призываем горожан не паниковать. Лучше сейчас потерпеть неудобства, чем оказаться без горячей воды и отопления в морозы», – резюмируют в АКС.

Ранее Амур.инфо сообщало, что мэр Благовещенска Валентина Калита взяла под личный контроль ситуацию с отсутствием горячей воды в городе. Благовещенцев, в чьи дома не вернулась вода, просят звонить в «управляйки».

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#ЖКХ

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Комментарии
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  • Мартовская Зима

    Мартовская Зима
    1 час назад

    Ну зашибись! Нарушают все нормы и правила, точнее Постановление Правительства, СанПиН, а вы заткнитесь и не вякайте. Если я потеряю работу и мне нечем будет платить АКС, они тоже потерпят?

  • Gelo-aqua59

    Gelo-aqua59
    1 час назад

    Безответственная контора... Работают, как сборщики налогов, мытари...

  • Kadet_84

    Kadet_84
    1 час назад

    Даю гарантию, призывают те лица, которые сами "сидят" с горячей водой.

  • Нега

    Нега
    1 час назад

    А они не знали, что ТЭЦ приводит испытания и заранее подготовиться не могли? Почему, стали что-то делать только после того как люди забили в колокола??? С пт вечера по понедельник утро , я так понимаю, никто ни чего не делал и люди просто так сидели без воды??? Это вообще нормально??

  • Karagach

    Karagach
    37 минут назад

    Хм это при том, как заявляли раньше 5 участков где порывы и на 5 участков 4 бригады и 3 единицы спецтехники и это называют экстренно?

  • Четверг Че

    Четверг Че
    23 минуты назад

    Какой смысл звонить в управляйки, если они так и отвечает, что ничего не знаем, мы ничего не делаем. Вот именно, что они НИЧЕГО НЕ ДЕЛАЮТ и мало того, не хотят делать. Ночью температура опускается до +4, люди сидят без тепла и без горячей воды, в квартирах холодно. У многих маленькие дети и старики, они мерзнут. Проблема не решается, а стоит на месте. Мэр сообщает, что нужно информировать население, а информация из новости в новость одна - звоните в управляйки. Это настоящее издевательство над людьми. Надо писать жалобу в СК и Прокуратуру, чтобы наши коммунальщики хоть как-то зашевелились. Потому что в первую очередь, это экономия денег наших управляек, РКЦ и т.п., пересчета в квитанциях за сентябрь нет.

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