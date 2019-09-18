Благовещенцев призывают не паниковать из-за отсутствия горячей воды

В Благовещенске специалисты «Амурских коммунальных систем» в экстренном режиме выясняют причины технических неисправностей на сетях, принимают все меры по устранению проблем. На данный момент ведут работы четыре бригады, также задействованы три единицы спецтехники.

Специалисты работают: на улице Горького, 9; в районе Пушкина – Зейской; на улице Северной, 59. Одна бригада занимается поиском порывов на теплосетях, сообщает пресс-служба АКС.

Фото: пресс-служба АКС

Помимо обозначенных участков, горожане жаловались на отсутствие горячего водоснабжения в доме по улице Свободной, 135. Специалисты побывали на объекте – порыва нет. Причина отсутствия горячей воды – в наличии воды в тепловой камере, в ближайшее время ее откачают.

19 сентября начнутся работы на сетях в районе железнодорожного вокзала.

Жителям Благовещенска напоминают, что гидравлические испытания проводятся для определения герметичности и способности выдерживать рабочее давление теплоносителя во время эксплуатации. Это позволяет свести к минимуму число порывов в зимнее время.

«Призываем горожан не паниковать. Лучше сейчас потерпеть неудобства, чем оказаться без горячей воды и отопления в морозы», – резюмируют в АКС.

Ранее Амур.инфо сообщало, что мэр Благовещенска Валентина Калита взяла под личный контроль ситуацию с отсутствием горячей воды в городе. Благовещенцев, в чьи дома не вернулась вода, просят звонить в «управляйки».