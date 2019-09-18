В Сети набирает обороты акция в поддержку осужденного за нападение на росгвардейца актера Павла Устинова

Огромный резонанс в России получило дело молодого актера Павла Устинова, которого приговорили к 3,5 годам лишения свободы. Его осудили за то, что он якобы травмировал сотрудника Росгвардии во время задержания 3 августа, в день массовых акций протеста в Москве. В Сети есть несколько видео с разных ракурсов, на которых видно, что Устинов участие в митинге не принимал, и силу в отношении правоохранителей не применял. Но в суде это доказательство рассматривать не стали.

Кадры, на которых запечатлен момент задержания Павла Устинова, набирают в Интернете миллионы просмотров. На них четверо правоохранителей в масках направляются к молодому человеку, который спокойно стоит на месте с телефоном в руках. Он пытается увернуться и убежать, но его догоняют, сбивают с ног и бьют дубинкой.

Позднее Устинова обвинили в том, что он нанес травму одному из сотрудников правопорядка. По версии следствия, Устинов оказал сопротивление при задержании на Пушкинской площади, в результате чего омоновец Александр Лягин получил вывих плеча.

Сам актер настаивал, что приехал в центр города для встречи с другом и ждал его у метро. Он утверждал, что был в наушниках и смотрел в телефон, когда правоохранители решили его задержать. Свидетели во время судебных разбирательств указывали, что бойцы ОМОНа и Устинов столкнулись и потеряли равновесие. Судья Алексей Криворучко не стал приобщать к делу видеозаписи, подтверждающие слова Устинова и свидетелей защиты, пишут «Ведомости».

В итоге, Устинова приговорили к 3,5 годам лишения свободы. Такое решение суда буквально взорвало Интернет. Многие артисты, звезды шоу-бизнеса, журналисты вступились за молодого актера, посчитав приговор несправедливым.

Так, Иван Ургант начал свое шоу с этого случая (на видео с 00:26 до 04:00). В свойственной ему шуточной манере он рассказал о случившемся, делая акцент на том, с какой скоростью было вынесено резонансное решение, а также называя приговор «четким» и «обдуманным».

В Инстаграм был запущен флэшмоб #свободупавлуустинову #мыяпавелустинов.

В поддержку Павла выступили Юрий Дудь, Маргарита Симоньян, Дмитрий Нагиев, Ксения Собчак, максим Виторган, Кристина Асмус, Максим Галкин, Ирина Горбачева, Павел Деревянко, Ирина Старшенбаум, Александр Петров, Данила Козловский, Артур Смольянинов, Макр Тишман, Елизавета Боярская, Лиза Арзамасова, Алена Хмельницкая, Сергей Шнуров, Валерия, Сергей Лазарев. И это далеко не полный список.

Поддержавшие Павла отмечают, что делают это не из «цеховой солидарности», а потому что на его месте мог оказаться каждый.

«…сами делайте выводы и предоставляйте вполне реальное будущее, когда случайно оказавшись где-нибудь рядом с митингом или с толпой народа, где вы вполне возможно, даже не поймете в чем дело, вас заберут люди в форме и бронежилетах, где позже выяснится, что одному из этих сотрудников во время задержания, вы нанесли непоправимую глубокую царапину в районе ладони или страшную психологическую травму, за что вас приговорят к лишению свободы на несколько (а то и более) лет. И вот так просто и страшно меняется человеческая жизнь, которая все больше и больше обесценивается и становится не важным. Сейчас дело не в цеховой солидарности, а в том, что это напрямую касается и меня тоже. Чудовищная несправедливость и цинизм, с которым это делается, может коснуться каждого», – написал на своей странице Данила Козловский.

«Я хочу жить в любимой стране, но я не хочу бояться в ней за своих близких», – заявила Кристина Асмус.

А Дмитрий Нагиев выложил у себя страницу видео с моментом задержания Устинова под слова романса Александра Вертинского «То, что я должен сказать», написанным вскоре после Октябрьской революции.

Одним из первых, еще до вынесения приговора за Устинова вступился известный актер театра и кино Константин Райкин. Его обращение было выложено на YouTube «Сатирикона».

«Я видел несколько видеозаписей, которые говорят, что он совершенно не причастен и не виновен. Я очень хотел бы, чтобы суд очень справедливо и подробно разобрался в этой ситуации (…) потому что бывает, как мы знаем по-разному. И я очень хотел бы, чтобы человеку не ломали судьбу. Я хорошо его знаю, я совершенно уверен, что он ни в чем не виноват, он абсолютно надежный, спокойный человек, сам отслуживший в армии и в данной ситуации вообще не причастен. Это недоразумение, которое может окончиться трагически», – говорил народный артист РФ, руководитель московского театра «Сатирикон».

Журналистам Baza удалось связаться с Сергеем Лягиным, отцом Александра Лягина — того самого сотрудника Росгвардии, который вывихнул себе плечо при задержании Павла Устинова. Сергей заявил, что только знает, что его сын как-то пострадал на работе. Мужчина рассказал, что с сыном он в последний раз общался два года назад.

«Я хороший отец. Я вырастил хорошего парня. Хороший, честный, ни разу никого в жизни ещё не обманул. И ни одного котёнка не обидел. Так я его учил.

Стоит мужчина у метро. Там много стоят людей. Значит, за что-то должны его задержать? Показали, что ли, на него пальцем? Много стоит народа, не первого попавшегося они схватили? Значит, их вызвали. Руководство обязало: взять его, и всё. У него работа, во-первых, такая. Он первого попавшегося не возьмет. Если бы он сам просто подошел его и скрутил без всякой команды... А это значит — у него работа такая. К начальству обращайтесь. (…) Мой сын его, что ли, посадил на три с половиной года? Наверное, судья такой был. Суд какой был? Российский суд. Российский закон кто нарушил? Если нарушил бы мой сын – его бы посадили. Значит, тот нарушил.

Парень у меня хороший, ничего не скажу. Не пьет, не курит. Он работу свою выполнял. Я не знаю, как там выполнял, но он на рабочем месте был. Ну а что, следствие не может разобраться, что ли?», – так прокомментировал Сергей Лягин происходящее.

В Кремле ситуацию прокомментировали сдержанно. На вопросы журналистов ответил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Его ответы приводит «Meduza»: «Мы не считаем возможным комментировать решения суда и действия того или иного судьи. Решение суда есть, оно вынесено, вердикт есть. У того, в отношении кого вынесено это решение, существует предусмотренное законом право обжалования, апелляции. (…) Президент, безусловно, в курсе. Безусловно, он получает информацию по всему. Но президент также не может ни реагировать, ни влиять на решение суда. Это невозможно. (…) Я не думаю, что президент смотрел это видео. Понимаете, это не прерогатива президента — разбираться в конкретных делах и знакомиться с обстоятельствами. Еще раз повторяю: есть вердикт суда и есть законные права по опротестованию этого вердикта».

Чем может закончиться это дело, учитывая большой общественный резонанс – ответить на этот вопрос корреспондент Амур.инфо попросил нескольких амурских экспертов.

Борис Белобородов, председатель Амурского регионального отделения «Опоры России»: «На мой взгляд, явный перегиб, превышение применяемых мер воздействия. Если то, что я видел – правда и полная картина, то, конечно, мне кажется, что несколько лет за то, что человек стоял, а потом попытался вывернуться из рук полицейского или росгвардейца, ну не тянет на 3,5 года. Поэтому, думаю, будет учтено общественное мнение. И человек отделается административным каким-то наказанием, может быть условным сроком. С большей вероятностью человек выйдет на свободу».

Игорь Горевой, глава медиахолдинга: «Будет протест на решение суда, следующая инстанция первое решение отменит, Устинова освободят». На вопрос, чем дело Устинова должно закончиться, он добавил: «Дисквалификация судьи, возможно отставка председателя Мосгорсуда, встречное дело по превышению росгвардейцами полномочий. Законодательное закрепление обязанности каждому сотруднику при исполнении иметь видеорегистратор – лучше вшитый в форму и наказание за его отсутствие».

Виктор Черемисин, политолог, бизнесмен: «Вопрос в том, что судебная власть должна действовать в рамках тех событий объективных, которые происходят и в рамках законов. Сегодня ведь ни у кого не вызывает вопросов, нужно ли наказывать за агрессивное поведение в отношение представителя власти. Но в данном случае есть случайная видео фиксация, когда на видеосъемке видно, что события не совсем соответствуют описанию, представленному в суде. А судья отказался принимать это как доказательство. И такой судья, на мой взгляд, наносит демократии и государству гораздо больше вреда, чем такие стихийные выступления. (…) Поэтому, на мой взгляд, у всех представителей власти в данном случае участвующих в силовых взаимоотношениях с населением должны быть видеорегистраторы. Тогда судья должен объективно оценить ситуацию, которую не рассказывают, а показывают. Кстати, за границей полицейский не имеет право выключать видеорегистратор даже который он носит в таком наружном кармане. Поэтому там вопросов не возникает.

Здесь я думаю, в силу того, что это получило такой огромный резонанс все может закончиться как с пресловутой историей с подкинутыми наркотиками (дело журналиста Ивана Голунова – Прим. ред.) и это, конечно, не принесет пользы никому из участников этого процесса кроме самого Устинова. Потому что я надеюсь, с ним все будет хорошо».