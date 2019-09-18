Из-за плохих дорог жители Февральска вынуждены переплачивать частникам

Фото: Амур.инфо

Жители поселка Февральск Селемджинского района жалуются на транспортную проблему, из-за которой им сложно добраться до областного центра. Как рассказал Амур.инфо один из жителей села, из-за разбитых во время наводнения дорог в Февральск из Благовещенска не ходят рейсовые автобусы. В связи с этим, считает амурчанин, водители частных автобусов, готовые оказать услугу по этому маршруту, повысили цену на билет.

«Кому-то в Благовещенск нужно в больницу, кому-то за лекарством, за продуктами нужно в город, кому-то по работе, у нас много вахтовиков. Мы все ездим постоянно, а сейчас возможности нет», – сетует амурчанин.

Обратившийся в информагентство мужчина сообщил, что проблема дала о себе знать после разбушевавшегося в регионе наводнения, около двух месяцев назад, транспортное сообщение нарушилось из-за размытых дорог. Сейчас автодорогой, по словам жителя Февральска, пользуются легковые и грузовые автомобили, частные перевозчики.

«Большегрузы ходят, частники ходят, но автобус с благовещенского автовокзала нам не пускают, якобы дорога не доделана. В итоге, нам не на чем добраться до Благовещенска. Поездом не можем доехать, хоть железная дорога у нас есть, но он от нас в Благовещенск не идет. Добираемся кто на чем. Мы вынуждены ездить на частниках, которые взвинтили цены, потому что нет автобусов. Цена билета от 1 700 до 1 900, обычная цена была 1 500. Там сумки положить некуда, сидим друг на друге, ребенка бери на руки, а билет все равно за него плати. Никакой безопасности, машины по дороге ломаются. По часу-полтора бывало стояли ждали, когда отремонтируют. Почему частникам разрешают ездить, а автобус с автовокзала не пускают? На автовокзале говорят, что пока бумага не придет с минтранса, не пустят автобус. Министерство транспорта говорит, пока «Амурупрадор» бумагу не даст. Но легковые автомобили ходят, частные автобусы и большегрузы ходят», – недоумевает житель Февральска.

В областном министерстве транспорта и дорожного хозяйства Амур.инфо пояснили, что ремонтные работы на участке, по которому осуществляются перевозки рейсовыми автобусами, еще не закончены. Движение восстановят после устранения недостатков.

«В район выезжала комиссия в составе специалистов от министерства транспорта и дорожного хозяйства, Амурупрадора, Восточно-Сибирского МУГАДН и ГИБДД по Амурской области, провели обследование участков дорог. Решение: возобновление движения маршрута регулярных перевозок по автомобильной дороге регионального значения возможно после окончания аварийно-восстановительных работ, предусмотренных контрактами, при условии устранения выявленных недостатков. Заказные автобусы выполняют рейсы самостоятельно, не требующие согласования с администрацией и министерством транспорта и дорожного хозяйства области», – прокомментировали в минтрансе.