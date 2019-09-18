У жителя Тынды изъяли 819 бутылок водки

Сотрудники МО МВД России «Тындинский» совместно с сотрудниками областного УФСБ выявили факт незаконного оборота спиртосодержащей продукции. В Тынде при осмотре кладовой, прилегающей к квартире 48-летнего мужчины, было обнаружено и изъято 819 бутылок водки. Их, по версии следствия, амурчанин планировал реализовывать через торговую сеть.

Согласно заключению специалиста, изъятая продукция представляет собой спиртосодержащую жидкость на основе спирта этилового ректификованного, объемная доля которого не соответствует требованиям ГОСТ. Кроме того, в жидкости отсутствуют иные составляющие, «вложение которых заявлено на контрэтикетке», пишет пресс-служба УМВД России по Амурской области.

Всего у амурчанина было изъято свыше 400 литров контрафактного алкоголя на сумму более 130 тысяч рублей, что относится к крупному размеру.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 171.3 УК РФ («Незаконные производство и (или) оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции»). Санкция статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок три года.

Фото предоставлены УФСБ России по Амурской области