На перегоне Белогорье – Моховая Падь поезд насмерть сбил пожилого мужчину

В Амурской области устанавливаются обстоятельства гибели 77-летнего местного жителя. Мужчину сбил пассажирский поезд на перегоне станции Белогорье – Моховая Падь. Доследственную проверку проводит Восточно-Сибирское следственное управление на транспорте.

Происшествие случилось 13 сентября утром. Несмотря на подаваемые звуковые сигналы и экстренное торможение, несчастный случай машинисту поезда предотвратить не удалось. Пожилой мужчина погиб на месте.

«В настоящее время выполняется комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», – сообщает Восточно-Сибирское следственное управление на транспорте Следственного комитета Российской Федерации.