Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
18сентября
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 14:02 0

На перегоне Белогорье – Моховая Падь поезд насмерть сбил пожилого мужчину

На перегоне Белогорье – Моховая Падь поезд насмерть сбил пожилого мужчину
Фото: www.tvtomsk.ru

В Амурской области устанавливаются обстоятельства гибели 77-летнего местного жителя. Мужчину сбил пассажирский поезд на перегоне станции Белогорье – Моховая Падь. Доследственную проверку проводит Восточно-Сибирское следственное управление на транспорте.

Происшествие случилось 13 сентября утром. Несмотря на подаваемые звуковые сигналы и экстренное торможение, несчастный случай машинисту поезда предотвратить не удалось. Пожилой мужчина погиб на месте.

«В настоящее время выполняется комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», – сообщает Восточно-Сибирское следственное управление на транспорте Следственного комитета Российской Федерации.

Просмотров всего: 703

#происшествия #транспорт

распечатать


Происшествия 3

Пропавшая после поездки в Китай благовещенка нашлась
В России и мире

Губернатор передумал увольнять чиновницу из-за селфи в «шоколаде»
Экономика 2

В Благовещенске вновь подорожал бензин (фото, видео)
Происшествия

Жителя Верхнезейска будут судить за избиение мужчины до смерти
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь