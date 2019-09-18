В поселке благовещенского аэропорта автомобиль сбил пешехода (видео)

В поселке аэропорта Благовещенска случилось дорожно-транспортное происшествие. Водитель автомобиля сбил пешехода. По информации очевидца, это произошло неподалеку от нерегулируемого пешеходного пешехода.

«Поселок аэропорта, стоит белый "сузуки" с разбитой передней частью, человек лежит на дороге. Работают медики, стоят три экипажа скорой помощи», – рассказал корреспонденту ИА «Амур.инфо» очевидец.

Пострадавшего на скорой помощи доставили в одну из больниц Благовещенска. О состоянии человека данных пока нет. В отделе ГИБДД по Благовещенску и Благовещенскому району корреспонденту информагентства сообщили, что причины и обстоятельства случившегося устанавливаются.