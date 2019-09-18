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18сентября
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В Благовещенске подростки по ночам похищали велосипеды, ноутбуки и мобильники (видео)

В Благовещенске подростки по ночам похищали велосипеды, ноутбуки и мобильники (видео)
Фото: pixabay.com

В Благовещенске оперативники задержали подозреваемых в серии краж. Ими оказались подростки 14, 15 лет и более младшего возраста. Дети совершали преступления по ночам. Всего им вменяют 16 фактов краж велосипедов, 5 – квартирных краж и 1 кражу – из магазина.

В дежурную часть МО МВД России «Благовещенский» с середины августа по середину сентября поступили обращения от жителей о кражах велосипедов, имущества из квартир и продуктов питания со склада магазина.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий, опросив свидетелей и очевидцев, изучив камеры наружного наблюдения полицейские установили, что ко всем этим хищениям могут быть причастны четверо несовершеннолетних. Подростков доставили в отдел полиции вместе с их законными представителями.

Предварительно установлено, что подростки повреждали запорные устройства и похищали велосипеды с подъездов домов в ночное время. Кроме того, по версии следствия, в разных районах города они проникали в квартиры на первых этажах путем повреждения москитных сеток. Брали то, что находилось в пределах видимости (ноутбуки, сотовые телефоны, личные вещи).

Со склада магазина они похитили продукты питания, проникнув в помещение через заднюю дверь. Всего им вменяется 16 фактов краж велосипедов, 5 – квартирных краж и 1 – из магазина. Похищенные вещи дети продавали, деньги тратили на собственные нужды.

В отношении двоих подозреваемых, 14-ти и 15-ти лет, возбуждены уголовные дела по статье «Кража». С ребятами более младшего возраста правоохранители провели профилактическую беседу. Одному ребенку продлили срок нахождения на учете в подразделении по делам несовершеннолетних. Другой поставлен на учет. Также решается вопрос о направлении одного из подростков в центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей УМВД России по Амурской области.

В отношении их родителей и законных представителей составлены административные материалы по статье «Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних».

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#криминал

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Комментарии
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  • Kadet_84

    Kadet_84
    2 часа назад

    " ... С ребятами младшего возраста, правоохранители провели профилактические беседы...", ребята все поняли, для вида пустили слезу и сказали: "Дяденьки-тетеньки, мы больше никогда не будем брать чужого, вот истинный Хрест". Вышли и забыли, что там с испуга наплели.

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