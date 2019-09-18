В аварии с грузовиком и легковушкой в Приамурье погиб человек (фото, видео)
18 сентября в Амурской области произошло серьезное ДТП. Его участниками стали грузовой автомобиль и легковушка. Последствия аварии можно оценить по фото и видео, которые появились в социальных сетях.
Как рассказали ИА «Амур.инфо» в пресс-службе УМВД России по Амурской области, в ДТП есть погибший, обстоятельства произошедшего выясняются.
В соцсетях пишут, что, со слов очевидцев, погибший – водитель легковушки («Жигули»).
Видео: instagram.com/svbnews
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