В аварии с грузовиком и легковушкой в Приамурье погиб человек (фото, видео)

Фото: instagram.com/dpskontrol_28rus

18 сентября в Амурской области произошло серьезное ДТП. Его участниками стали грузовой автомобиль и легковушка. Последствия аварии можно оценить по фото и видео, которые появились в социальных сетях.

Как рассказали ИА «Амур.инфо» в пресс-службе УМВД России по Амурской области, в ДТП есть погибший, обстоятельства произошедшего выясняются. В соцсетях пишут, что, со слов очевидцев, погибший – водитель легковушки («Жигули»). Видео: instagram.com/svbnews

Просмотров всего: 226

#ДТП #происшествия #транспорт

распечатать

Александр Авдеев