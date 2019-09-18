Бесят яжмамки и «с 1000 сдача есть?»: откровения таксиста

Практически у каждого из нас есть что рассказать о водителях такси или о службах заказа. Зачастую истории не из приятных. Но в некоторых из них виновники все же сами пассажиры, которые не готовы это признать. Проще спихнуть все на водителя такси. «Он же не человек!» – Так в одной из бесед моя знакомая назвала мужчину, который отказался потакать пьяным «фи». Правда, на утро в ее истории она была трезвая, просто водитель козел. Если бы была трезвая, то помнила бы о звонке в тот вечер мне… Ну да ладно, сегодня героиня не она, а другой взгляд со стороны – благовещенский таксист. Он на условиях анонимности рассказал о том, какие пассажиры его бесят, о своем заработке и почему не меняет сферу деятельности.

Я работаю сам на себя больше 5 лет. И, к слову, мне не нравится, когда меня называют таксистом. Лучше – водитель такси. Раньше я был из тех, кто стоит на остановках или автовокзале, и цена поездки начинается от 150, а то и 200 рублей. И всегда были клиенты в виде иногородних или пожилых. Когда в пользование пришли сервисы заказа такси, то пришлось подстраиваться под работу с ними и их расценки.

Начинал таксовать на жигулях. Тогда я просто на бензин зарабатывал и мне было достаточно. Осознанно начал работать где-то с года 2015-2016. Тогда и купил себе другую машину. И было очень сложно садить в нее чужих людей. Неприятно, что ли… Но пойти работать в одну из местных служб заказов такси, чтобы ездить на казенной машине, я даже не думал. Не хочу быть привязанным к начальникам.

В нас, таксистах, зачастую видят людей низших слоев. А у меня, между прочим, 2 высших образования! Всегда со всеми здороваюсь и прощаюсь. Даже с пафосными персонами. Мне не сложно.

Приехал много лет назад к вам в Благовещенск из Москвы к родителям. Так и остался здесь. Там была жена, дети, но после моего переезда как-то связь с ними потерялась. По итогу с женой развелся и обзавелся новой семьей.

БОЛЬШИНСТВО РАБОТАЮТ СРАЗУ С НЕСКОЛЬКИМИ СЕРВИСАМИ ЗАКАЗА ТАКСИ

Я работаю одновременно с двумя программами сразу – мне так удобнее. И большинство водителей так делают. Вы, наверное, уже не раз замечали, как заказываете машину через приложение, а к вам приезжает авто одной из местных служб? А что поделать, хочешь жить – умей вертеться.

У одного из приложений есть как приятные бонусы, так и ряд строгих правил: например, пропускаешь заказы – блокирует на час. Не унываю в такие моменты, ведь у меня есть второе приложение. Знаю, что еще блокируют за грубость по отношению к пассажирам, за превышение скорости (приложение отслеживает ее по GPS).

Рейтинг в программе может упасть, если принимаешь заказ, а потом от него отказываешься. Слышал, что в крупных городах некоторые таксисты даже пишут сообщения или звонят и просят, чтобы пассажир сам отменил заказ. Делается с целью того, чтобы не «уронить» свой рейтинг. А вот в Благовещенске про такие манипуляции не слышал. У нас в городе, наоборот, как-то «охотятся» за пассажирами. Благовещенск ведь маленький. Хотя знаю водителей, которые принципиально берут заказы только по центру города или по микрорайону.

«БЕСЯТ ЯЖМАМКИ И ПАССАЖИРЫ С 1000-МИ КУПЮРАМИ»

Большинство пассажиров борзые, типа я плачу 100 рублей, значит, хочу – курю, хочу – навязываюсь со своими разговорами, хочу – пошлю тебя деньги разменивать. А еще угараю над теми, кто вызывает бюджетное такси и начинается «грязный салон», «прокурено». Але, вы вызвали бюджетное. Раз жаба задавила вызвать машину «комфорт» подороже, то все претензии только к себе лично. В таких ситуациях молчу редко. Почему я должен это терпеть?

Бесит, когда пассажир долго выходит – в этом, думаю, водители такси меня поддержат. Вызвать такси, а потом тележится с выходом – прям какая-то часто встречающаяся болезнь у благовещенцев. Или вызвать машину, ты приезжаешь и заказ отменяют. За мою практику только один потенциальный пассажир сам спустился ко мне, извинился за «ложный» вызов и дал 100 рублей. Приятно, когда люди понимают, что ты не просто аксессуар к машине, а такой же живой человек. Поэтому я несказанно люблю тех, кто выходит вовремя. Ведь любая задержка – потеря заказа. А значит и денег. Кто-то вышел на 5-10 минут только потому что не определился что обуть/одеть или не наговорился с друзьями, а я в этот момент лишаюсь 100-150 рублей. И для меня они лишними не будут.

Есть тип пассажиров «с 1000 сдача будет?», они любят сообщать об отсутствии мелких денег по факту приезда – так вот, если вы из них – вас никто из водителей такси не любит. Причем такие персоны убеждены в том, что раз у меня сдачи нет, то я обязан найти магазин, где мне разменяют деньги. Нормально, да? Хотя уверен, что такие пассажиры даже на работе сверх своих обязанностей не исполняют. А от других того требуют. Но речь не об этом. Раньше постоянно попадал на одну клиентку – фармацевта аптеки. Так вот она как-то села ко мне после работы в машину, я ее довез и получаю 5000 купюру. Вежливо объясняю, что сдачи нет. Она начала возмущаться, что это не ее проблема. В общем, пришлось по микрашке крутиться, чтобы найти магазин, где разменяют деньги. Ситуацию урегулировал. Но потом я пришел к ней в аптеку с 500 рублями мелочью (смеется). Возмущалась. Принимать не хотела, пока не пообещал жалобу на нее написать…

А еще есть пассажиры «сейчас я схожу за оплатой…». И, думаю, в практике каждого водителя такси такие попадались и не возвращались с оплатой. Как-то с центра города вез студентку в общагу. Объяснила, что с собой денег нет, нужно будет подождать, пока она сбегает за ними в комнату. Меня хватило на 10 минут ожидания… Бегать искать ее и разбираться не стал. Неприятно, но пусть на ее совести останется. Теперь людям не доверяю. Прошу в залог телефон оставлять. Оплата находится сразу же. Ну или люди, которые ее приносят пассажиру.

Не люблю яжматерей, жаль, что минимизировать поездки с ними нельзя. Дело в том, что я отказываюсь выполнять заказ, если в программе нет предупреждения о наличии ребенка. Автокресло в машине не всегда с собой вожу, поэтому оно мне надо – неприятности себе наживать? И вот когда отказываешь, эти мамки так вопят, что даже не заткнуть. Одна даже внаглую села в машину со своим сыном и сказала, чтобы я выполнял заказ иначе сейчас позвонит мужу, он спустится… Короче по итогу он спустился. И по-мужски меня понял, поэтому свою даму быстренько из машины вытянул.

Пьяные – отдельная категория людей, связываться с которой не желает практически ни один таксист. Но при этом мы их всех возим, потому что ни для кого не секрет, что вечер пятницы, суббота и утро воскресенья – пассажирные дни. Мне даже удается заработать в такие 4, а то и 5 тысяч рублей. Правда, эти деньги испорченное настроение не покрывают. Так как зачастую пьяные в авто начинают качать права. Или гадить в машине. Вез как-то парнишку с Ленина-Шевченко. Смотрю – бледный. Спрашиваю: «Тошнит что-ли?». А он машет рукой, мол, отвали, не твое дело. Через пару минут на ходу открывает дверь и выворачивает все свое нутро. Так сложно было попросить меня остановиться? Я же спрашивал! Спасибо, что хоть не в салоне. Хотя такое тоже бывало. И зачастую делали это дамы.

Помнится, как возил ребят из какой-то секты на один и тот же адрес, оказалось, к женщине, которая больна раком. Причем ребята молодые и рассказывали, что ей помогают вылечиться. Каким образом, так ни один и не смог объяснить. Хотя не скрывали, что медицину не воспринимают и на все воля божья. Уверен, что они просто окучивали ее, чтобы потом заполучить квартиру. На протяжении месяца их катал, а потом перестал брать поездки с их адреса. Совестливо, что ли стало… Чувствовал себя соучастником.

Каких-то опасных ситуаций у меня не было, а вот рассказы от коллег такие, что невольно хочется завязать, чтобы в них не встрять. Да и в принципе историй про избиение водителей такси масса. Достаточно вспомнить, как один неадекват чуть топором не зарубил нормального мужика. Хотя среди и водителей такси уродов немало – с этим не спорю. Лет 5 назад, а может чуть больше, общался с одним. Казался нормальным мужиком. А потом выясняется: вез девчонок, подвыпивших с бара, и последней не повезло – он ее зимой ночью из машины выставил, забрав сумку, подарки подружек и даже шапку! Ранее он также довозил взрослую женщину с гулянки, которую, слава богу, не удалось изнасиловать. Ее муж вовремя отреагировал, когда отслеживая телефон жены увидел, что машина во дворе, а она не выходит… И его же за это не наказали! В одной из местных газет эту историю писали.

Есть у меня постоянные пассажиры – люди, которые сохраняют мой номер телефона и делают заказ вечером по Ватсапп на утро. Утром ведь пробки и вызвать машинку тяжело, а я эту фишку учуял и некоторым пассажирам стал предлагать свою визитку. Кому ее оставить – выбираю интуитивно. Но еще ни разу не ошибался. Это приятные собеседники и пассажиры. Один – руководитель строительной фирмы – когда пользуется моими услугами даже чаевые оставляет. Пусть это 100-200 рублей, но приятно.

«ЕСЛИ БЫ ПРЕДЛОЖИЛИ РАБОТУ С ЗАРАБОТКОМ ВЫШЕ – Я БЫ СОГЛАСИЛСЯ»

Таксую на своей машине. Жалко ее, конечно, плюс, остается легкая неприязнь от каждодневного присутствия чужих людей в ней. Но что поделать? Зато затраты более-менее окупаются, правда не всегда. Мой рабочий день – минимум 12 часов. Только так накатываю финансовую подушку безопасности, которую могу использовать, если машина сломалась. В будние дни таксовать не особо люблю – очень мало заказов. Не выгодно.

200 километров – примерно столько накатываю за рабочий день. В одной из программ по заказу такси есть премирование: сделал 35 заказов за сутки – получил 1300 рублей сверху. Может, кому-то в рамках Благовещенска и удается выполнить такой план. Мне – очень редко.

В месяц мой заработок – 30 000 рублей. Это уже с вычетами всех расходов. И это не стабильная цифра. Бывает меньше, бывает больше. 31 декабря и 1 января только можно накатать половину этой суммы, если захотеть.

Резина на авто изнашивается очень быстро. Два сезона и комплект приходится менять. Плюс, частые траты на мойку салона авто. Многие таксисты этим пренебрегают, я же предпочитаю не доводить свое авто до состояния помойки.

Мне не особо нравится работать в этой сфере – в ней нет развития. Единственное, что держит – отсутствие шефа и возможность выстраивать график, как удобно мне. Но если бы предложили работу с заработком выше – я бы согласился.