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18сентября
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сегодня, 12:56 3

В Тамбовке впервые создан благоустроенный парк отдыха

В Тамбовке впервые создан благоустроенный парк отдыха
Фото: правительство Амурской области

Благоустроенную парковую зону впервые обустроили в селе Тамбовка Амурской области. Строительство началось в 2016 году. В парке есть велодорожка, спортивные тренажеры и освещение.

В целом на работы было потрачено 6 миллионов рублей. 4 – в рамках программы по формированию комфортной городской среды, более 2 миллионов – в ходе инициативного бюджетирования. Проект по поддержке местных инициатив предполагал создание дорожек вокруг озера в парке. Здесь уложили более 1 000 квадратных метров плитки. Программа «Формирование комфортной городской среды» дала возможность установить освещение, сделать велодорожку, установить турники и спортивные тренажеры.

Это не первый проект, реализованный в ходе инициативного бюджетирования. Например, в селе Новоивановка Свободненского района по предложению местных жителей благоустроили сквер, потратив более 2 миллионов рублей. В селе Ударное Серышевского района обустроили территорию водозаборного комплекса и сделали вокруг него ограждение. Это обошлось более чем в 1 миллион рублей.

Всего в этом году муниципальные образования региона реализуют на местах 82 проекта. На них Минфин Приамурья выделил 80 миллионов рублей. При этом каждое муниципальное образование вкладывает свои средства и пожертвования местных жителей. Софинансирование проектов – одно из главных условий инициативного бюджетирования. 3 % от всей суммы должны вложить жители и 5 % – местный бюджет.

В рамках программы «Формирование комфортной городской среды» в прошлом году в Белогорске сделали детскую игровую площадку, в Зее реконструируют городской парк, а в Райчихинске благоустроили две придомовые территории. Одним из крупнейших проектов, реализованных в ходе этой программы, стала реконструкция парка «Дружба» вБлаговещенске. Этот проект признали одним из лучших на федеральном уровне.

В Амурской области в 2019 году на реализацию проекта «Формирование комфортной городской среды» будет выделено более 275 миллионов рублей. Запланировано благоустройство 44 дворов и 13 общественных территорий.

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#областная власть #природа #строительство #финансы

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Комментарии
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  • Ректалаш

    Ректалаш
    30 минут назад

    конечно зрелище убогое-но новый наверняка сделает получше

  • Одисей

    Одисей
    22 минуты назад

    Да парк отдыха это сильно сказано, на такой территории можно было сделать действительно парк отдыха для всех категорий граждан, вот для примера хотя бы в Ивановке. Пока это две убогие горки огороженные забором и не понятно с какой целью там искуственно созданный водоем, если его так можно назвать

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