Жительница Муравьевки считает, что во время борьбы с АЧС свиней сжигали в неположенном месте

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Жительница села Муравьевка Тамбовского района обратилась с жалобами в областную природоохранную прокуратуру и региональное управление Росприроднадзора, так как полагает, что свиней, которых пришлось отчуждать из-за вспышек АЧС, сжигали на территории Муравьевского заказника, нарушая санитарно-эпидемиологические правила. Женщина попросила надзорные органы провести проверку.

«(...)Сжигание свиней происходило на территории Муравьевского заказника без соблюдения санитарно-эпидемиологических правил и норм. Остатки после уничтожения (сжигания) свиней вывезены а неизвестном направлении. Не соблюдение норм утилизации и захоронения продуктов горения при уничтожении свиней может привести к новым вспышкам инфекции.

Прошу вас провести проверку по нарушениям правил утилизации животных и выбору места утилизации (территория Муравьевского заказника). Провести проверку полноты принятых мер по недопущению распространения опасной инфекции АЧС на территории Амурской области», – говорится в заявлении.

«Нарушены все нормы уничтожения. Во-первых, в заказнике в принципе этого нельзя делать. По всем нормам это должно было происходить в специально выкопанной яме, должны были оцепить место. Вот я поехала туда, спокойно сняла на видео. Не было ничего оцеплено, никто не охранял. Уже птицы там растаскивать начали», – сетует женщина.

Женщина считает, что исполнение мер, призванных не допустить распространения инфекции, таким образом дадут обратный эффект. Амурчанка переживает, что переносчиками инфекции могут стать животные, обитающие на территории заказника, птицы и деревенские собаки.

В областном ветуправлении корреспонденту Амур.инфо прокомментировали ситуацию. Там пояснили, что информация об отчуждении свинопоголовья на территории охраняемой природной зоны недостоверна. Со слов начальника управления Сергея Самохвалова, он лично проконтролировал ситуацию, когда за некоторое время до уничтожения свиней начались народные волнения по этому поводу.

«Нет, это не так, это недостоверная информация, потому что муниципалитет выделял земельный участок, это земли района и они не относятся к заказнику никоим образом. Изначально, когда отводился земельный участок, были попытки граждан сказать, что это территория заказника и сразу было обозначено, и лично я сам разбирался, что это не земли заказника. Те видео, что гуляют в вотсапе, там можно увидеть, что и бамбук растет, например (о пересылаемом в мессенджерах видео из южного Китая или Вьетнами, где заживо сжигают свиней). У нас однозначно есть люди закрепленные, и мы производим все так, что к нам не попадает никто на территорию, когда производятся все мероприятия, то есть видео это не наше», – пояснил Сергей Владимирович.

Информацию об утилизации туш мертвых животных на охраняемой территории опровергла и глава администрации сельсовета Муравьевки. Галина Гета сообщила, что место, куда вывезли свиней, действительно находится в полутора-двух километрах от села. Эта земля, по информации главы Муравьевки, ранее принадлежала колхозу. На балансе села она находится около 4 лет.

«Так что мы никак не могли сжигать на территории Муравьевского заказника. Тем более отвод земли утверждается областью. Я понимаю, что по нормам должно быть 2 или 3 километра, но у нас вокруг села – поля, там растет соя. Мы никак не могли это делать на полях, которые не относятся к нашим землям, вырыть эту яму. Где место было, на территории скотомогильника, мы и зарыли, мы ничего не нарушили», – сказала Галина Владимировна.

«Согласно постановлению губернатора региона на территории Муравьевского сельсовета был отведен земельный участок, неразграниченная земля, это у нас площадь бывшего колхоза «Заря». Это земли не Муравьевского заказника. Мы там вырыли яму глубиной 4 метра, длиной 10 метров. К нам приехал даже сам главный ветврач Амурской области и сказал: «Девчата, вы чего такую глубокую яму вырыли». А мы говорим, что чтоб лучше было, чтоб потом захоронить все. У нас все как положены, мы ничего не нарушили. Все контролировалось, дежурили пожарные, полиция. Мы вырыли яму, пособирали колеса со всего района, настелили соломы. 31 августа мы начали с Муравьевки, до двух ночи забивали свиней, потом свезли, там дежурили у нас пожарные. На следующий день, 1 сентября, делали убой уже в селе Резуновка. Вот мы их свезли, 1 числа стали всех сжигать», – добавила глава села.

Тем временем неоднозначную ситуацию информационному агентству пояснили в областной Дирекции по охране и использованию животного мира и особо охраняемых территорий.

«На сегодня я вам не могу ничего сказать, потому что проводится проверка, отдел занимается. Проверка проводится по факту обстановки (с АЧС) в общем, потому территория заказника прилегает, находится в Тамбовском районе. У нас там свои профилактические мероприятия. Есть положение в заказнике, где прописана вся деятельность, если она разрешена, то разрешена, если запрещена, то она пресекается согласно закону. Именно про сжигание животных в положении заказника не сказано. Разводить костры – да, запрещено», – рассказал замначальника по АХР Евгений Нестеренко.

Он добавил, что результаты проверки будут известны через неделю.