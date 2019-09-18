В Амурской области закрыли детский палаточный лагерь, работавший без согласования

В Амурской области подвели итоги детской оздоровительной кампании 2019 года. Организацию отдыха осуществляли больше 300 организаций. Не обошлось без нарушений – так, в Благовещенске пришлось закрыть палаточный лагерь, в котором без согласования находились 17 детей.

Как сообщает министерство образования и науки Амурской области, в ходе мониторинга деятельности оздоровительных лагерей установлено, что 24 июля на базе «Динамо» центром активного отдыха «Юниор Экстрим» был размещен палаточный лагерь, в котором без какого-либо согласования находились 17 детей. Благодаря своевременным действиям сотрудников министерства и прокуратуры Благовещенска в короткие сроки лагерь расформировали и дети вернулись домой.

«Центр активного отдыха "Юниор Экстрим" исключен из реестра учреждений отдыха и оздоровления министерства образования и науки области. Предостерегая подобные ситуации, прошу поставить на особый контроль организацию подобных несанкционированных смен и походов», – сказала министр образования и науки Амурской области Светлана Яковлева.

Летняя оздоровительная кампания 2019 года прошла в Приамурье на высоком уровне – такую оценку организации оздоровления, отдыха и занятости детей в период каникул дал губернатор Амурской области Василий Орлов на очередном заседании регионального правительства.

«Общий показатель охвата детей различными формами отдыха и оздоровления в этом году выше уровня 2018 года и составляет более 94 тысяч человек. Организацию отдыха детей и из оздоровления осуществляли 324 организации», - отметила Светлана Яковлева.

В целях повышения образовательного уровня и развития способностей детей в области продолжена практика проведения профильных смен нравственно-патриотической, оборонно-спортивной, краеведческой, экологической направленностей за счет средств областного бюджета. Всего в течение года запланировано 52 профильные смены с участием 3 000 детей. На сегодня проведено 44 смены. Кроме того, за счет средств муниципального бюджета организовано 440 профильных смен различной направленности с охватом порядка 11 000 детей.

Большое внимание уделялось и организации малозатратных форм отдыха и занятости детей. Так, в Белогорске состоялась XXII комплексная спартакиада городов Амурской области, в поселке Прогресс деятельность оздоровительных площадок была развернута на базе МАУ «Аполлон» и МАУ ФОК «Лига». В Архаре дети из волонтерского отряда «Добрые сердца» были заняты добровольческой деятельностью.

«За лето на морские побережья по линии министерства образования и науки Амурской области направлены 188 детей. С 4 по 24 сентября школьники, чьи дома пострадали от паводка, отдыхают в ВДЦ "Океан". В детский центр отправились 69 ребят. Квота на поездку выделена по поручению министра просвещения Российской Федерации Ольги Васильевой», – сообщила министр.

По информациям Роспотребнадзора Амурской области возникновения чрезвычайных ситуаций санитарно-эпидемиологического характера в ходе работы лагерей в 2019 году не допущено. Оздоровительная кампания 2019 года завершилась, однако работа не прекращается. «Почву» для того, чтобы следующим летом сделать отдых детей более качественным и комфортным, специалисты готовят уже сейчас. До 15 октября муниципальным образованиям подготовят планы по улучшению материально-технической базы летних оздоровительных организаций.