В Свободном должникам по коммуналке перекрывают канализацию заглушками

В Свободном управляющие компании стали перекрывать канализацию заглушками за долги по жилищно-коммунальным услугам. Ограничение услуги водоотведения – одна из самых радикальных мер по взысканию долгов. До этого для решения проблемы в Свободном проводились рейды, беседы с должниками, подавались исковые заявления в суд.

К установке специальных заглушек, которые ограничивают канализационные стоки из квартир в стояк, несколько управляющих компаний города приступили с 5 сентября. Первым на очереди стал дом по улице Чехова, 25, где бригадой специалистов с чердака при помощи видеокамер установлены заглушки к двум квартирам. После ставились ещё две заглушки по другим адресам, но там жильцы оплатили часть долга и заключили соглашения о рассрочке, поэтому ограничения были сняты.

Перед тем как принять радикальную меру – ограничить водоотведение –, должнику направляется претензия и устанавливается срок погашения задолженности. Если он не оплачивает, то ему направляется уведомление, что будет ставиться заглушка. У него есть 20 дней, и если он вновь не платит или не заключает соглашения о рассрочке, то с нарочным под роспись вручается ещё одно уведомление о том, что канализация заглушка будет установлена в течение трёх дней, но и за это время он ещё может принять меры по погашению задолженности. Порядок таких действий определён постановлением правительства РФ, и решения суда здесь не требуется, пишут «Зейские огни».