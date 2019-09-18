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18сентября
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сегодня, 12:13 2

В Свободном должникам по коммуналке перекрывают канализацию заглушками

В Свободном должникам по коммуналке перекрывают канализацию заглушками
Фото: gzt-sv.ru

В Свободном управляющие компании стали перекрывать канализацию заглушками за долги по жилищно-коммунальным услугам. Ограничение услуги водоотведения – одна из самых радикальных мер по взысканию долгов. До этого для решения проблемы в Свободном проводились рейды, беседы с должниками, подавались исковые заявления в суд.

К установке специальных заглушек, которые ограничивают канализационные стоки из квартир в стояк, несколько управляющих компаний города приступили с 5 сентября. Первым на очереди стал дом по улице Чехова, 25, где бригадой специалистов с чердака при помощи видеокамер установлены заглушки к двум квартирам. После ставились ещё две заглушки по другим адресам, но там жильцы оплатили часть долга и заключили соглашения о рассрочке, поэтому ограничения были сняты.

Перед тем как принять радикальную меру – ограничить водоотведение –, должнику направляется претензия и устанавливается срок погашения задолженности. Если он не оплачивает, то ему направляется уведомление, что будет ставиться заглушка. У него есть 20 дней, и если он вновь не платит или не заключает соглашения о рассрочке, то с нарочным под роспись вручается ещё одно уведомление о том, что канализация заглушка будет установлена в течение трёх дней, но и за это время он ещё может принять меры по погашению задолженности. Порядок таких действий определён постановлением правительства РФ, и решения суда здесь не требуется, пишут «Зейские огни».

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#ЖКХ #Свободный

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Комментарии
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  • Kadet_84

    Kadet_84
    49 минут назад

    Не много ли предупреждений? Из-за этого в области и много миллионные долги за услуги ЖКХ. Раз предупредили, следующий шаг, вручили уведмление, не понимает, перекрыли. Пускай БИО покупают...

  • Васёк

    Васёк
    18 минут назад

    У рабочих нет рукавиц? Зачем дерьмо голыми руками трогать? Фу.

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