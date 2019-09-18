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18сентября
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сегодня, 11:23 0

Россия и Китай договорились об обмене штаммами гриппа

Россия и Китай договорились об обмене штаммами гриппа
Фото: pixabay.com

Россия и Китай будут обмениваться актуальными штаммами гриппа. Об этом по итогам переговоров глав правительств РФ и Китая журналистам заявила вице-премьер Татьяна Голикова.

«Мы договорились о том, что наши компетентные органы будут обмениваться, сейчас особенно в период эпидсезона, актуальными штаммами функционирующего вируса гриппа, поскольку граница очень длинная. И возможность заноса вируса весьма велика», – цитирует Голикову ТАСС.

По ее словам, такого рода экстренный обмен штаммами в сегодняшней ситуации очень важен.

Кроме того, по словам вице-премьера, российская сторона надеется, что Китай начнет публиковать в интернете свои разработки лекарственных средств по стандартам GMP на английском языке, «поскольку это важно для правильного восприятия того, что происходит в КНР».

Голикова также отметила, что сейчас необходимо провести работу по подписанию новой версии соглашения о сотрудничестве в сфере туризма. Действующее соглашение было подписано еще в 2000 году и требует обновления. Туристический поток существенно возрастает, с 2016 года количество туристов из Китая, приезжающих в РФ, возросло на 14 %. «Регулирование вопросов в этой сфере крайне актуально», – добавила она.

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#здоровье #Китай

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