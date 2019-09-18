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18сентября
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сегодня, 11:09 3

Муж Заворотнюк навестил актрису в больнице (видео)

Муж Заворотнюк навестил актрису в больнице (видео)
Фото: instagram.com

Петр Чернышов навестил в больнице жену Анастасию Завортнюк. Семья старается всячески скрывать положение вещей, но СМИ следят за положением вещей и снимают членов семьи около больницы и в больнице.

Родные не афишируют проблемы со здоровьем актрисы, отказываются от комментариев и скрывают, где сейчас находится Анастасия. 17 сентября Петра Чернышова заметили у одной из клиник Москвы.

Некоторое время назад у этой же больницы была замечена старшая дочь Заворотнюк, она тоже пришла навестить маму и принесла ей для поднятия духа воздушный шар в форме сердца.

Петр Чернышов старался скрыть свою личность при визите. Он надвинул кепку на глаза, был одет неприметно. Журналист телеканала «Москва 24» все же узнал Чернышова и заснял его визит на камеру.

Ранее сообщалось, что у Анастасии Заворотнюк развился рак после рождения дочери, состояние ухудшается. Актриса пережила сложную операцию в Германии, но это ей не помогло. Семья отказывается принимать деньги от друзей.

Поклонники сравнивают случай Заворотнюк с Жанной Фриске. У певицы диагностировали опухоль головного мозга после ЭКО. Фриске долго боролась с болезнью, но умерла.

Отец Жанны Фриске с сожалением следит за судьбой Заворотнюк. Мужчина признает, что родным остается только ждать и как можно больше времени проводить с актрисой. А еще он посоветовал чаще приносить к ней маленькую дочку Милану.

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#здоровье #шоу-бизнес

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Комментарии
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  • tvorec

    tvorec
    39 минут назад

    "Семья старается всячески скрывать положение вещей, но СМИ следят за положением вещей и снимают членов семьи около больницы и в больнице."

    Журналисты Амуринфо! Прочтите еще раз свое творение!!!

  • tvorec

    tvorec
    39 минут назад

    "Семья старается всячески скрывать положение вещей, но СМИ следят за положением вещей и снимают членов семьи около больницы и в больнице."

    Журналисты Амуринфо! Прочтите еще раз свое творение!!!

  • tvorec

    tvorec
    39 минут назад

    "Семья старается всячески скрывать положение вещей, но СМИ следят за положением вещей и снимают членов семьи около больницы и в больнице."

    Журналисты Амуринфо! Прочтите еще раз свое творение!!!

Показать все (3) Обсудить на форуме
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