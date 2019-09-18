Василий Орлов рассказал о проблемах Приамурья на встрече с Владимиром Путиным

Президент Российской Федерации Владимир Путин провёл в Кризисном центре МЧС России совещание по вопросам ликвидации последствий паводков на Дальнем Востоке. Участие в обсуждении приняли руководители Еврейской автономной области, Приморья, Хабаровского края и губернатор Амурской области Василий Орлов. Глава Приамурья затронул тему пострадавшего жилья, компенсаций сельхозтоваропроизводителям, а также пообещал в течение двух лет закончить проект берегоукрепления в Благовещенске, если до региона доведут денежные средства.

Глава Приамурья озвучил цифру общего материального ущерба – более 6,4 миллиарда рублей. 1 100 миллионов из них – ремонт и приобретение пострадавшего жилья, 1 миллиард 900 миллионов – на восстановление дорожной, коммунальной и социальной инфраструктуры и 3,4 миллиарда рублей – ущерб сельскому хозяйству.

«Общая потребность в средствах на восстановление жилья составляет 1 миллиард 151 миллион рублей, в том числе на приобретение нового жилья – 983 миллиона и на капремонт – 167 миллионов рублей. Так как основное подтопление жилых домов произошло в северных территориях, где уже начался отопительный сезон, необходимо принятие оперативных мер по восстановлению объектов жилого фонда», – отметил Василий Орлов.

Он уточнил, что непригодными для дальнейшего проживания признаны 387 домовладений, в которых проживает 785 человек. В 492 жилых помещениях требуется проведение капитального ремонта.

«Мы считаем, что наиболее удачно был применен порядок по 916-му постановлению правительства в Иркутской области. Гражданам предоставлялась следующая выплата: количество граждан, проживавшим в этом жилье, умноженное на социальную норму (то есть один человек – 33 квадрата, два – 42, три и более – 18 квадратов на каждого) и умножается на среднюю стоимость квадратного метра по региону. По приказу минстроя за 3 квартал 2019 года это 57 тысяч рублей. Есть еще 110-е постановление правительства, которое в основе также эту модель выплат держит, но там есть одно ограничение, которое для нас серьезные проблемы создаст. Там сказано, что площадь жилья, которое идет в зачет, не может превышать площадь того жилья, которое у граждан было. У нас в основном люди проживали в домах с малой площадью – 30–40 квадратных метров. Если, например, в доме 40 квадратных метров жило четыре человека, а это очень распространенная практика, то исходя из методики постановления номер 110 правительства, они получат 40 квадратов, умноженные на 57 тысяч – 2 миллиона 300 тысяч рублей. За эти деньги можно купить только однокомнатную квартиру. Если пойти по аналогии с иркутским порядком, то эта выплата будет 4 миллиона рублей на семью, и можно купить комфортное жилье на вторичном рынке. Я просил бы поддержать нас в данной инициативе, чтобы было утверждено постановление правительства по аналогии с Иркутской областью», – сказал амурский губернатор.

«То, что касается Амурской области, что мы предлагаем на данный момент, и этот подход согласован с министерством финансов. Остаемся на стандартной схеме – не более социальной нормы и не более фактического потерянного жилья. Разница между иркутским вариантом и этим вариантом составляет 369 миллионов рублей. Нужно сказать, что доходы Амурской области в этом году достаточно прилично выросли, и мы предлагаем, чтобы не нарушать общий подход, предложить Амурской области профинансировать 369 миллионов рублей из регионального бюджета. Это нормальный будет и правильный вариант, потому что если мы говорим по Иркутской области, и в качестве примера приводится, там очень много направлений было, где региональный бюджет понес серьезные траты по Иркутской области по другим направлениям. Поэтому, мне кажется, это решение будет более правильным и выверенным», – сказал министр строительства и ЖКХ РФ Владимир Якушев.

Василий Орлов также затронул тему, выплат сельхозтоваропроизводителям, которая особенно важна для региона. В Амурской области от наводнения пострадало 329 хозяйств, совокупный ущерб – 3 миллиарда 400 миллионов рублей. «Как было сказано, по постановлению правительства номер 1441 выплаты могут быть только в отношении тех, кто застраховал. Это действительно большая проблема для Дальнего Востока. У нас сельхозпроизводители не страхуются. Поэтому я просил бы поддержать предложение минсельхоза. Если мы сейчас сельхозтоваропроизводителя не поддержим, у нас вообще сельского хозяйства не останется в следующем году», – сказал Василий Александрович.

Губернатор также акцентировал внимание на превентивные мероприятиях по берегозащитным сооружениям. Василий Орлов пообещал в течении 2 лет завершить строительство набережной в Благовещенске, если до региона будут доведены денежные средства.

«Мы с 2013 года направили девять проектно-сметных документаций в профильные министерства на общую сумму 8,5 миллиарда рублей. Наиболее показательное – это берегоукрепление в Благовещенске. Готовность этого объекта 82 процента. Объект строится уже больше 10 лет. ПСД в ценах 2019 года, госэкспертиза июль 2019 года – 3 миллиарда 600 миллионов рублей, из которых 500 миллионов – областной бюджет, 3 миллиарда 100 – федеральный бюджет. Если эти средства будут до нас доведены, я обязуюсь в течение двух лет этот объект завершить. Объект имеет очень важное значение, потому что это 220 тысяч проживающих человек, здесь есть определенный моральный эффект. Люди увидят, что действительно государство внимательно смотрит за тем, насколько часто происходят чрезвычайные ситуации у нас, и оказывает соответствующую поддержку. Этот проект по берегоукреплению получил одобрение министерства экономического развития, минстроя, минвостока. Пока есть отказ минфина, но надеюсь, что с вашей помощью этот вопрос будет решен», – обратился к президенту амурский глава.

Он напомнил, что ранее российское правительство предусмотрело выделение до 600 миллионов рублей на единовременные социальные выплаты подтопленцам. «Мы попросили 600 миллионов, потому что ситуация развивалась очень негативно, и мы предполагали, что будут более серьезные последствия. На сегодняшний день из федерального бюджета поступило 292 миллиона рублей», – сказал Орлов. Он добавил, что все средства перечислены гражданам. 15 536 человек получили поддержку.

«Во время вашей рабочей поездки в Амурскую область 6 сентября, Владимир Владимирович, я обратился к вам с просьбой о выделении региону суммы 1 миллиард 151 миллион рублей для оказания материальной помощи гражданам, которые пострадали в результате ЧС. О сложившейся ситуации правительство области также проинформировало Минстрой России. Пострадавшее население, еще раз, Владимир Владимирович, 871 пострадавший дом, 387 – аварийных, в них проживает 785 человек. Из этих 785 человек 677 человек находятся в этом аварийном жилье. Они не хотят покидать. Там 97 детей в том числе находятся. Мы очень внимательно следим за тем, как развивается ситуация. Уже в четырех муниципальных районах снег выпал. Вы правильно сказали, что неумолимо приближается зима. Мы подготовили пункты долгосрочного пребывания. На сегодняшний день они развернуты на 145 человек. У нас есть дополнительный резерв на 650 человек. То есть всех желающих мы в этих пунктах долгосрочного пребывания готовы принять. Но сегодня только 25 граждан решили в этих пунктах остаться, хотя там все условия для жизни есть», – отметил губернатор.

Министр строительства и ЖКХ на совещании затронул вопрос, связанный с зонами подтопления, который на сегодняшний день в муниципальных образованиях решен крайне слабо. «Зоны подтопления не установлены, они не отражены в генеральных планах, и это та работа, которую мы должны с коллегами все-таки довести до логического завершения. В противном случае мы будем периодически возвращаться к этой теме Мы с коллегой из Хабаровского края буквально сегодня эту тему обсуждали, потому что часть домов у него попала сегодня в зону подтопления, которые после 2013 года там не должны были строиться. Вот это очень важное направление», – отметил Владимир Якушев.

Между тем Владимир Путин инициировал назначить федеральный минстрой центром по координации работы регионов с российскими правительственными структурами в плане решения вопросов в связи с ЧС.

«Речь идет о семи регионах в целом. Это сотни домов, это сотни подтопленных участков дорог, это большое количество социальных объектов, тысячи людей, которые оказались в зоне ЧС, тысячи. Здесь много комплексных вопросов, которые подлежат решению как на местах в регионах, так и на уровне федерации. Чтобы работа была организована должным образом, невозможно, чтобы при этом руководители регионов носились по всем правительственным кабинетам и коридорам. Должен быть какой-то интегрирующий центр. И таким центром будет министерство строительства и министр, руководитель этого министерства. Владимир Владимирович, тем более что вы совсем недавно были губернатором, знаете, как эта работа организовывается, и губернатором в целом успешным. Поэтому, если нужно формализовать это, давайте формализуем. Я Медведеву скажу, он соответствующее решение примет. Просто, чтобы вы знали с этого момента. И коллеги, чтобы все слышали, вот через него, все туда. Он вам будет помогать работать со всеми правительственными структурами: и с МЧС, и с минфином, с минздравом, с минсельхозом и так далее. Потому что иначе коллегам из регионов будет достаточно сложно проходить по каждому коридору отдельно, по каждому кабинету отдельно и коридору власти. Поэтому давайте об этом договоримся», – сказал Владимир Владимирович.

Фото: kremlin.ru