В Белогорске готовится к открытию сквер, выросший на месте пустыря

В субботу, 21 сентября, в Белогорске откроют сквер Молодежный. Всего за пять месяцев на месте пустыря появились прогулочные дорожки, парковые диваны, фонари, а также беседка, мостик, фонтан и арка из сердец.

Открытие нового места притяжения горожан назначено на 13 часов. Глава города Станислав Мелюков опубликовал в своем инстаграм-аккаунте пост, в котором сообщил, что в октябре вместо пустыря возле ЗАГСа появится сквер. «Прошло пять месяцев и работы вышли на финишную прямую. Открытие сквера Молодежный (надеюсь, депутаты поддержат предложенное название) состоится 21 сентября. Сейчас пишется сценарий».

Спортивная часть сквера, включающая футбольное поле, площадки для волейбола и баскетбола, откроется позже – 28 сентября. Связано это с тем, что по ходу строительства внесли коррективы: футбольное поле покроют искусственным высококачественным газоном.

«Не буду рассказывать про трудности, они мало кому интересны. Скажу лишь, что все в администрации будут очень огорчены, если точка зрения скептиков строительства сквера в районе Базы-57 окажется верной, – обратился к жителям Белогорска Станислав Мелюков. – Свое мнение об этом я высказал в программе "О главном", вышедшей в эфир в прошлую субботу. Видеонаблюдение будет установлено сразу, но и с ним можно не избежать вандализма, если все вокруг будут равнодушными. Берегите город!»

Общественная территория благоустраивается в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды на 2018–2024 годы» национального проекта «Жилье и городская среда». Вся территория сквера пересечена прогулочными дорожками. Общая протяженность тротуаров составит около 2 000 квадратных метров. Вдоль них разместили малые архитектурные формы: 43 парковых дивана, 11 скамеек и 54 урны, 45 светильников отражающего света, а также современные арт-объекты: арка из пяти сердец, беседка для молодоженов, мостик. Центром сквера станет фонтан, его уже устанавливают.