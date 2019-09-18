Инвалиды в Амурской области смогут бесплатно ездить на такси

Амурские парламентарии готовятся к сентябрьской сессии. На комитете депутаты рассмотрели изменения в проект закона об областном бюджете на 2019-й и плановый период 2020-го и 2021-го годов. В частности, средства планируется выделить на оплату перевозки инвалидов к социальным учреждениям и учреждениям культуры – поликлиникам, аптекам, МФЦ, театрам, музеям, библиотекам.

До 2019 года на эти цели выделено 600 тысяч рублей, сообщает пресс-служба Законодательного собрания Амурской области.

На сегодняшний день достигнута договоренность с индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами, оказывающими услуги такси и имеющими разрешение на перевозку инвалидов. Воспользоваться данной мерой поддержки смогут инвалиды-колясочники, инвалиды по зрению 1 группы инвалидности (слепые) и семьи с детьми-инвалидами. По предварительным расчетам, ежемесячно перевозчику на инвалида – участника проекта будет выделяться по 2 тысячи рублей – это примерно пять циклов поездок (в обе стороны) или 10 разовых поездок.

Члены комитета единогласно одобрили незначительные поправки в проект закона Амурской области «Об установлении нулевой ставки налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения индивидуальных предпринимателей». Закон распространяется на индивидуальных предпринимателей, впервые зарегистрированных после 1 января 2020 года и оказывающих услуги в области физкультурно-оздоровительной деятельности, при условии, что средняя численность работников за один налоговый период не превышает 15 человек. Законопроект рекомендован к принятию на заседании областного парламента во втором чтении.

Всего на заседании комитета было рассмотрено 14 вопросов.

Фото: zsamur.ru